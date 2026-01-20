活活餓死21歲女兒關廁所 台中虎媽遭凌虐致死罪起訴法院接押

台中市年僅21歲陳姓女子在去年9月間陳屍住處，檢警調查發現，陳女是遭詹姓母親限制在房間廁所內，以少量餐食維持其生命，陳女因營養不良，遭活活餓死，陳女的陳姓父親漠視妻子犯行，檢方今依凌虐致死、私行拘禁罪起訴陳姓夫妻，全案移由國民法官審理，法院今裁定，認陳女犯罪嫌疑重大，有串滅證、逃亡之虞，今天下午4時許裁定羈押。

檢警調查發現，陳女的詹姓母親（51歲）因陳女的居家清潔習慣不合要求，即在2023年初替陳女辦休學後，以電線綑綁房門方式，將女兒困在一樓房間，後來還限縮在廁所內，每天僅以少量飲食供陳女食用，陳女因營養不足死亡，當時體重僅約30公斤，而陳女父親（55歲）也坐視妻子犯行未對外求助，案發後詹女遭檢方聲押、陳男獲10萬元交保。

檢方今偵結，依家暴凌虐致死罪、私行拘禁罪起訴陳姓夫妻，詹女涉案部分，移由國民法官審理，法院在今天下午4時許，裁定詹羈押禁見。