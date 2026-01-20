簡舒培遭函送收20萬政治獻金 檢方採信胞妹助理不起訴

台北市議員簡舒培被控參選期間未經監察院許可，以政治獻金帳戶收受支持者20萬元捐款，台北地檢署追查認為，簡的胞妹助理送件被退件，帳戶晚一天才獲許可，捐款已同額退還等，給予不起訴處分。

簡舒培供稱，2022參選北市議員期間有開立帳戶，且未經監察院許可前即有政治獻金20萬元匯入，但沒有違反政治獻金法，監察院會針對政治獻金開戶事宜授課，他請行政助理去上課，政治獻金業務是助理處理，帳戶當年5月4日向銀行申請開立，5月9日送察院報請許可，監察院隔天許可，知道支持者先匯款後就同額退還。

檢方查出，監察院函送指簡舒培涉違反政治獻金法，無非是以本案帳戶尚未經監察院許可，就被匯入20萬元，此帳戶監察院許可從2022年5月10日起至同年11月25日止，得收受政治獻金，捐贈者5月9日12時許匯入20萬元，該筆款項5月10日10時許，同額退還。

檢方傳喚簡姓行政助理、簡舒培胞妹，及吳姓同事作證。吳姓同事證稱，支持者一直詢問可否捐款並要帳號，已經問了兩周，他得知帳號後就提供給支持者。

胞妹助理稱，當時是新冠肺炎疫情期間，吳姓同事在帳戶尚未開立前就表示有支持者要捐款，5月9日線上送件報請許可，依過往經驗，送件當日就會經監察院許可，同事問他是否開好帳戶，他才會回答「開好了」同事也告知他支持者已匯款；隔天5月10日監察院來電告知因少填寫項目致退件，他主動告知監察院已有支持者匯入捐贈款，監察院表示「不合法」他就退款給捐贈者，簡舒培不知道他處理政治獻金的情形。