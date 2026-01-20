周刊揭中天主播林宸佑國安法案源起於此 桃園市調處回應了

中天電視台主播林宸佑被控利用媒體職務之便，擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等行賄現、退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料交付大陸人士，3天前遭橋頭地檢署聲押獲准，周刊今揭露本案源起於調查局桃園市調查處另案偵辦掌握，對此，桃園市調處回應「案件偵辦中，無法提供訊息」。

桃園市調查處副處長李孟縞稍早透過LINE群組統一說明，「針對近期關注的案子，實在抱歉，涉及國安又還在偵辦中，真的沒法提供任何訊息，尚請見諒。若等我們能提供時，必定主動告知。」

週刊揭露，主播林宸佑涉國安法案，源於調查局桃園市調處偵辦他案蒐證過程中，意外發現林姓主播疑似涉嫌以金錢利誘現役軍人洩密，去年多次向台北地院聲請搜索均遭否決，法官認為現有事證不足，讓承辦調查人員接連受挫。