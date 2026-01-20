聽新聞
0:00 / 0:00
周刊揭中天主播林宸佑國安法案源起於此 桃園市調處回應了
中天電視台主播林宸佑被控利用媒體職務之便，擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等行賄現、退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料交付大陸人士，3天前遭橋頭地檢署聲押獲准，周刊今揭露本案源起於調查局桃園市調查處另案偵辦掌握，對此，桃園市調處回應「案件偵辦中，無法提供訊息」。
桃園市調查處副處長李孟縞稍早透過LINE群組統一說明，「針對近期關注的案子，實在抱歉，涉及國安又還在偵辦中，真的沒法提供任何訊息，尚請見諒。若等我們能提供時，必定主動告知。」
週刊揭露，主播林宸佑涉國安法案，源於調查局桃園市調處偵辦他案蒐證過程中，意外發現林姓主播疑似涉嫌以金錢利誘現役軍人洩密，去年多次向台北地院聲請搜索均遭否決，法官認為現有事證不足，讓承辦調查人員接連受挫。
不過，桃園市調處評估林等人的金流已完整掌握，又有職業軍人收賄洩密，已經觸犯國安法及貪汙治罪條例，於是調整偵辦策略，改以同案被告設籍高雄為由，會同高雄市調處向橋頭地院聲請搜索，順利獲准也查獲關鍵證據，據悉，部分涉案人已坦承犯行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言