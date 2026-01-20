栽在自己發掘台鹽綠能案淪階下囚 台南調查官認罪求法官給緩刑
調查局台南市調處調查官林家齊去年調查台鹽綠能案，涉藉權限查詢台綠內部或公司交易晁暘公司及其金流等，交給台綠前總經理黃姓女秘書而被訴，台南地院今開庭審理，林全部認罪，指栽在自己所發掘案件很痛心，還淪為階下囚很後悔，希望法官能給予緩刑，給他自新的機會。
全案是保安警察第六總隊借調國安局特勤中心警官曹耿誌，涉洩漏賴清德總統不公開行程等機密資料，衍生案外案；當時被視為共犯的肯信餐飲集團董事長郭毓庭，手機內竟有台綠公司內部資料照片，檢方循線查出調查官洩密。
另同案被告黃姓女秘書、陳姓秘書均認罪，也請求法官給予緩刑，至於郭毓庭承認客觀事證，主張無罪。
「很倒楣」他表示，對陳啓昱很厭煩，陳秘書找他，交給他資料，直接就翻拍了，沒有轉存，當初是想要檢舉陳啓昱的。
審判長詢問林，林與人投資綠能公司800萬，私下買了綠能公司的股票，又去查另一家綠能公司？他說，2021年9月投資的，與事後立案調查台綠，「湊巧」他說。律師也表示，純粹是巧合。審判長追問與其調查官身分有關？他說，對方找了很多人投資，不一定與其身分有關。
檢方認為，林家齊調查情報，應以合法手段，也應盡保密義務，民間公司秘書並非法法助，未經檢方指揮，調閱台綠個資已逾越必要性。黃女、陳踰越協助偵查範圍，無差別下載個資，已超出目的範圍。
檢方也表示，郭毓庭檢舉之說倒果為因，且在檢方偵辦台綠案也以證人傳他到案，早也知道檢方偵辦陳啓昱，但大量個資不分台綠或其他關係人親屬個資恐外洩，甚至遭不當利用，已損及他人人權及利益。台南地院合議庭今天辯論終結，審判長諭知，全案訂定2月26日宣判。
