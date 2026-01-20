陸配替大陸統戰台灣新住民被控加深對立 國安局關鍵報告讓她重判8年

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，周一度經法院裁定羈押禁見；此案屬二審管轄，高雄高分院去年判周滿芝無罪，全案經最高法院撤銷後，今高雄高分院更審改判8年，逆轉關鍵在國安局函復，認定與周接觸的陸方組織，均為中共省級統戰部控制，而非單純的民間交流組織。

周滿芝2004年自大陸嫁來台灣，已取得台灣身分證。檢調指控周是「陝西省愛國主義志願者協會」，2015年協助籌組「中國愛國黨」，隔年並在前鎮成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」，擔任該會及「台灣新住民關懷總會」理事長。

2017年時，周滿芝以「高雄市新住民姐妹關懷協會」加入大陸統一戰線工作委員會，並受大陸「陝西省愛國主義志願者協會」執行長暨會長崔國衛指示，在台灣籌備「中國愛國主義志願者協會」等分會。

檢調查出，當時周滿芝曾到大陸湖南省會見統戰部部長黃蘭香，周向大陸官方尋求資助，好讓她在台灣發展組織，最後合議利用台灣的新住民關懷協會名義接受贊助，宣傳一國兩制等統戰工作。

當時橋頭地檢署主任檢察官顏郁山、檢察官盧惠珍接獲舉報，擴大追查後，2023年12月5日指揮高雄市調處、警察等單位展開搜索行動，並傳訊35人到案說明，其中包括6名現任台東、高雄村里長，其中周經檢方複訊後，聲押禁見獲准。

檢方認為，周滿芝在台成立統戰單位等作法，已觸犯國家安全法發展組織罪，違反國安法部分交由高雄高分檢偵辦，反滲透法部分則由橋頭地檢署辦理，兩案均由地檢署、高雄高分檢檢察官偵結起訴。

國安法部分，高雄高分院合議庭認為，周滿芝雖成立新住民協會與大陸人士聯繫，但無法認定她有被對岸吸收招攬陸配、新住民、新住民二代事實，且檢方也未舉證她有直接或間接獲得大陸資金，且站台支持特定候選人，與一般選舉拉票情形雷同，判周滿芝無罪。

檢方上訴後經最高法院發回，高雄高分院發函國安局釐清，國安局函復與周接觸的陸方組織見「陝西省愛國主義志願者協會」及「中國愛國主義志願者協會」，均為中共省級統戰部控制，而非單純的民間交流組織。

高雄高分院更一審合議庭認為，周滿芝在台設立「高雄市新住民姐妹關懷協會」、「台灣新住民關懷總會」，並以協會及總會理事長積極規畫活動統戰，且直接向陸方要求資助、指導，再利用協會對台灣新住民、陸配滲透，影響我國民主憲政秩序，加深彼此對立，改重判8年。可上訴。