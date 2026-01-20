太子集團案山豬王等32輛豪車鑑價中 農曆年後拍賣

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北地檢署偵辦太子集團在台詐欺、洗錢案，去年11月查扣停放在和平大苑停車場等地的34輛豪車，其中32輛車囑託行政執行署台北分署進行變價程序，暫定2月25日在台灣警察專科學校拍賣，詳細拍賣程序尚待公告。

此案豪車變價程序目前仍在鑑價階段，預計法拍會時點定在農曆年後，初步協調2月25日在警專中興樓後方及平面車庫陳列車輛。北檢指出，相關拍賣程序仍在進行，待細節確認後，將適時對外說明。

北檢查扣34輛豪車，除2輛一般代步車外，包括市值高達1.5億元的布加迪「Chiron 山豬王」、勞斯萊斯「幻影」、神級超跑「麥拉倫洗拿」、麥拉倫Senna LM、法拉利Monza SP2、法拉利 SF90、藍寶堅尼 URUS、保時捷Taycan等34輛豪車。

檢方2025年11月起偵辦太子集團洗錢等案，追查太子集團在台利用博弈等洗錢，前7波搜索行動共計羈押9人，包含台灣太子不動產、天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、Cigar Vie雪茄館負責人的胞兄陳韋志。

台北地檢署分案偵辦太子集團在台洗錢案，共計查扣34輛豪車。圖／調查局提供
台北地檢署分案偵辦太子集團在台洗錢案，共計查扣34輛豪車。圖／調查局提供

豪車 太子集團 洗錢

相關新聞

陸配替大陸統戰台灣新住民被控加深對立 國安局關鍵報告讓她重判8年

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，周一度經法院裁定羈押禁見；此案屬二審管轄，高雄高分院去年判周滿芝無...

中天主播林宸佑涉共諜案重罪被收押 金流進出異常拉出整串肉粽

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑被控違反國安法、貪汙等罪，經橋頭地檢署拘提到案後昨聲押禁見獲准；據了解，橋檢去年執行4波...

台中虎媽餓死21歲女兒父漠視 檢今起訴狠心父母

台中市年僅21歲陳姓女子在去年9月間陳屍住處，檢警調查發現，陳女的詹姓母親因陳女的居家清潔習慣不合要求，即在2023年初...

陸配招攬團員赴陸旅遊助統戰 更審大逆轉無罪改判8年

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，觸犯國家安全法，檢調偵辦後，一度經法院裁定羈押禁見；高雄高分院去年...

簡舒培遭函送收20萬政治獻金 檢方採信胞妹助理不起訴

台北市議員簡舒培被控參選期間未經監察院許可，以政治獻金帳戶收受支持者20萬元捐款，台北地檢署追查認為，簡的胞妹助理送件被...

周刊揭中天主播林宸佑國安法案源起於此 桃園市調處回應了

中天電視台主播林宸佑被控利用媒體職務之便，擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等行賄現、退役軍人，刺探蒐集軍事機密資...

