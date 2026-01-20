太子集團案山豬王等32輛豪車鑑價中 農曆年後拍賣

台北地檢署偵辦太子集團在台詐欺、洗錢案，去年11月查扣停放在和平大苑停車場等地的34輛豪車，其中32輛車囑託行政執行署台北分署進行變價程序，暫定2月25日在台灣警察專科學校拍賣，詳細拍賣程序尚待公告。

此案豪車變價程序目前仍在鑑價階段，預計法拍會時點定在農曆年後，初步協調2月25日在警專中興樓後方及平面車庫陳列車輛。北檢指出，相關拍賣程序仍在進行，待細節確認後，將適時對外說明。

北檢查扣34輛豪車，除2輛一般代步車外，包括市值高達1.5億元的布加迪「Chiron 山豬王」、勞斯萊斯「幻影」、神級超跑「麥拉倫洗拿」、麥拉倫Senna LM、法拉利Monza SP2、法拉利 SF90、藍寶堅尼 URUS、保時捷Taycan等34輛豪車。