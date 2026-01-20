太子集團案山豬王等32輛豪車鑑價中 農曆年後拍賣
台北地檢署偵辦太子集團在台詐欺、洗錢案，去年11月查扣停放在和平大苑停車場等地的34輛豪車，其中32輛車囑託行政執行署台北分署進行變價程序，暫定2月25日在台灣警察專科學校拍賣，詳細拍賣程序尚待公告。
此案豪車變價程序目前仍在鑑價階段，預計法拍會時點定在農曆年後，初步協調2月25日在警專中興樓後方及平面車庫陳列車輛。北檢指出，相關拍賣程序仍在進行，待細節確認後，將適時對外說明。
北檢查扣34輛豪車，除2輛一般代步車外，包括市值高達1.5億元的布加迪「Chiron 山豬王」、勞斯萊斯「幻影」、神級超跑「麥拉倫洗拿」、麥拉倫Senna LM、法拉利Monza SP2、法拉利 SF90、藍寶堅尼 URUS、保時捷Taycan等34輛豪車。
檢方2025年11月起偵辦太子集團洗錢等案，追查太子集團在台利用博弈等洗錢，前7波搜索行動共計羈押9人，包含台灣太子不動產、天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、Cigar Vie雪茄館負責人的胞兄陳韋志。
