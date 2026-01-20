快訊

Google Pixel Watch推「防丟警報」跟上蘋果三星！手機忘了帶手表立刻提醒

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

中天主播林宸佑涉共諜案重罪被收押 金流進出異常拉出整串肉粽

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑被控違反國安法、貪汙等罪，經橋頭地檢署拘提到案後昨聲押禁見獲准；據了解，橋檢去年執行4波共諜案件，勾稽士官兵與「接頭人」金流紀錄，發現多人重疊，因雙方金流往來詭異，交代不出用途，成院方裁押關鍵。

橋頭地檢署去年偵辦多起現役軍人拍片效忠解放軍的共諜案，陸續聲押7人獲准，由於拍片者均有收取中國大陸人士提供的報酬，檢方均依貪汙治罪條例中的違背職務收賄罪嫌偵辦，均面臨最輕本刑10年以上有期徒刑。

其中一名率先被起訴的海軍陸戰隊中士陳瑞勇，去年因積欠卡債找上融資公司，反被大陸情治人員吸收，透過自稱「吉祥」的大陸人士收取20萬元，自拍手持五星旗投敵影片，並洩漏賴清德總統訓勉部隊的情資，10日被檢方涉犯國家安全法等罪嫌偵結起訴，建請法院從重量刑。

此次檢方依據先前查獲事證，循線再查出林宸佑也涉入其中，本月16日發動搜索，拘提林宸佑及現退役軍人共10人到案，因林宸佑涉嫌居中付款給軍人，經檢察官周韋志複訊後，聲押禁見林宸佑及5名軍士官兵獲准。

經查，涉案官兵遍布陸、海、空三軍，不乏負責空防的飛彈部隊，且均有債務問題被吸收，有時若款項進帳慢，還會傳訊給接頭人「催繳」，雖彼此不認識，但勾稽金流後仍有部分重疊，才讓檢調有機會抓住整串肉粽。

至於林宸佑涉案情節，辦案人員掌握他帳戶有不明金流進出，且有流向特定官兵，由於與官兵聯繫者均透過微信等軟體，聯繫者都「化名」，這些化名者實際身分正等待數位鑑識進一步釐清。

據了解，17日橋頭地院開林宸佑等5人聲押庭，橋檢還派出國安專門檢座蒞庭，準備充分事證論告，但還未大展身手，法院就迅速裁押；法界推測，橋頭地院是南部對審理羈押非常嚴格的法院，可能是法官閱卷後認為事證已充足，羈押庭才未開很久就結束。

被捲入共諜案的中天記者林宸佑。圖／聯合報系資料照片
被捲入共諜案的中天記者林宸佑。圖／聯合報系資料照片

林宸佑 聲押

延伸閱讀

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑 羈押首日早餐「豆漿配包子」

中天主播林宸佑遭押禁見！賴品妤同日送火辣寫真 網笑：祭品文

遭指控當中共統戰白手套 中天主播林宸佑晚間被押往看守所

「民主警訊」中天主播林宸佑收押 張啓楷臉色凝重：不要出現綠色恐怖

相關新聞

台中虎媽餓死21歲女兒父漠視 檢今起訴狠心父母

台中市年僅21歲陳姓女子在去年9月間陳屍住處，檢警調查發現，陳女的詹姓母親因陳女的居家清潔習慣不合要求，即在2023年初...

陸配招攬團員赴陸旅遊助統戰 更審大逆轉無罪改判8年

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，觸犯國家安全法，檢調偵辦後，一度經法院裁定羈押禁見；高雄高分院去年...

趙少康「亮票」為何獲緩刑？法官：坦然面對司法、承諾不再犯

中廣前董事長趙少康去年7月26日大罷免案投票日，被控展示選票給媒體拍攝亮票，檢方起訴對趙求處重刑，法官判趙拘役55日，緩...

長榮航空駐四川前首席代表當共諜 想拿10萬行賄官員判6月刑

長榮航空公司駐四川省前首席代表喬思齊被控遭中國解放軍吸收，利誘行政院官員發展組織刺蒐國防機密未遂，檢調搜索、約談喬到案，...

中天主播林宸佑涉共諜案重罪被收押 金流進出異常拉出整串肉粽

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑被控違反國安法、貪汙等罪，經橋頭地檢署拘提到案後昨聲押禁見獲准；據了解，橋檢去年執行4波...

基隆補習班少東變狼師...對4女學生下手115次 高院判決結果出爐

林姓補習班老師被控在茶水間摸撫4名未滿16歲女學生胸部、腰部，其中1名少女受害上百次。林否認犯行，稱只有拍拍肩膀鼓勵學生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。