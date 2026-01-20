中天主播林宸佑涉共諜案重罪被收押 金流進出異常拉出整串肉粽

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑被控違反國安法、貪汙等罪，經橋頭地檢署拘提到案後昨聲押禁見獲准；據了解，橋檢去年執行4波共諜案件，勾稽士官兵與「接頭人」金流紀錄，發現多人重疊，因雙方金流往來詭異，交代不出用途，成院方裁押關鍵。

橋頭地檢署去年偵辦多起現役軍人拍片效忠解放軍的共諜案，陸續聲押7人獲准，由於拍片者均有收取中國大陸人士提供的報酬，檢方均依貪汙治罪條例中的違背職務收賄罪嫌偵辦，均面臨最輕本刑10年以上有期徒刑。

其中一名率先被起訴的海軍陸戰隊中士陳瑞勇，去年因積欠卡債找上融資公司，反被大陸情治人員吸收，透過自稱「吉祥」的大陸人士收取20萬元，自拍手持五星旗投敵影片，並洩漏賴清德總統訓勉部隊的情資，10日被檢方涉犯國家安全法等罪嫌偵結起訴，建請法院從重量刑。

此次檢方依據先前查獲事證，循線再查出林宸佑也涉入其中，本月16日發動搜索，拘提林宸佑及現退役軍人共10人到案，因林宸佑涉嫌居中付款給軍人，經檢察官周韋志複訊後，聲押禁見林宸佑及5名軍士官兵獲准。

經查，涉案官兵遍布陸、海、空三軍，不乏負責空防的飛彈部隊，且均有債務問題被吸收，有時若款項進帳慢，還會傳訊給接頭人「催繳」，雖彼此不認識，但勾稽金流後仍有部分重疊，才讓檢調有機會抓住整串肉粽。

至於林宸佑涉案情節，辦案人員掌握他帳戶有不明金流進出，且有流向特定官兵，由於與官兵聯繫者均透過微信等軟體，聯繫者都「化名」，這些化名者實際身分正等待數位鑑識進一步釐清。