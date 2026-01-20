快訊

中天主播林宸佑涉共諜案重罪被收押 金流進出異常拉出「整串肉粽」

Google Pixel Watch推「防丟警報」跟上蘋果三星！手機忘了帶手表立刻提醒

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

基隆補習班少東變狼師...對4女學生下手115次 高院判決結果出爐

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

林姓補習班老師被控在茶水間摸撫4名未滿16歲女學生胸部、腰部，其中1名少女受害上百次。林否認犯行，稱只有拍拍肩膀鼓勵學生，基隆地檢署依妨害性自主罪起訴，基隆地院認定他犯22個利用權勢猥褻罪，判林3年8月徒刑，93個強制罪處3年得易科罰金之刑。林和檢察官皆上訴，台灣高等法院今撤銷部分判決改判，但刑度不變。

台灣大學財務金融系畢業的林，是基隆市中正區一家私立文理短期補習班的少東兼老師，專職教導國中學生數學及自然科目。一審認定林自2022年2月至2023年5月20日間，以討論學科成績為由，分別要求3名女學生單獨到茶水間，再趁並肩坐在長椅時，伸臂自少女背後，以手掌撫摸她們的腰部及胸部下緣各10次、6次和5次。

其中1名被害少女某天放學，在騎樓等家長時，林從她背後環抱，撫摸少女腋下自胸部部位1次。合計林猥褻3名少女22次，女學生們因林是老師而隱忍。

基隆地院也查出1名少女被撫摸90次，還有第4名少女被強摸3次。林辯稱不會將女學生帶到茶水間，也沒有在茶水間撫摸女學生。

一審批林身為老師，對身心未臻成熟的女學生，未盡力呵護成長，竟反為逞私慾而猥褻或妨害少女身體自主權，行為可議。因林始終否認犯行、未賠償被害人，依法判刑。

檢察官與林皆上訴，高院今雖撤銷部分原判決，但刑度與一審相同。

基隆林姓補習班老師被控在茶水間摸撫4名未滿16歲女學生胸部、腰部，其中1名少女受害上百次。示意圖。圖／ingimage
基隆林姓補習班老師被控在茶水間摸撫4名未滿16歲女學生胸部、腰部，其中1名少女受害上百次。示意圖。圖／ingimage

基隆 猥褻

延伸閱讀

庭長「再吸5分鐘」猥褻女書記官、女法官 高院今審理

國小狼師偷拍女學生如廁48次、26人受害 刪照滅跡遭判11年

日治台灣社教文化先驅 「石坂莊作顯彰會」走訪基隆尋百年歷史足跡

國一少女瞞年齡稱晚讀1年 和油漆工發生性行為…法官判他緩刑原因曝

相關新聞

台中虎媽餓死21歲女兒父漠視 檢今起訴狠心父母

台中市年僅21歲陳姓女子在去年9月間陳屍住處，檢警調查發現，陳女的詹姓母親因陳女的居家清潔習慣不合要求，即在2023年初...

陸配招攬團員赴陸旅遊助統戰 更審大逆轉無罪改判8年

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，觸犯國家安全法，檢調偵辦後，一度經法院裁定羈押禁見；高雄高分院去年...

趙少康「亮票」為何獲緩刑？法官：坦然面對司法、承諾不再犯

中廣前董事長趙少康去年7月26日大罷免案投票日，被控展示選票給媒體拍攝亮票，檢方起訴對趙求處重刑，法官判趙拘役55日，緩...

長榮航空駐四川前首席代表當共諜 想拿10萬行賄官員判6月刑

長榮航空公司駐四川省前首席代表喬思齊被控遭中國解放軍吸收，利誘行政院官員發展組織刺蒐國防機密未遂，檢調搜索、約談喬到案，...

中天主播林宸佑涉共諜案重罪被收押 金流進出異常拉出整串肉粽

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑被控違反國安法、貪汙等罪，經橋頭地檢署拘提到案後昨聲押禁見獲准；據了解，橋檢去年執行4波...

基隆補習班少東變狼師...對4女學生下手115次 高院判決結果出爐

林姓補習班老師被控在茶水間摸撫4名未滿16歲女學生胸部、腰部，其中1名少女受害上百次。林否認犯行，稱只有拍拍肩膀鼓勵學生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。