林宸佑涉國安法遭羈押 陳其邁：多數媒體都能以國家利益為優先

中天新聞主播林宸佑等人因涉國安法等罪遭羈押禁見，高雄市長陳其邁表達尊重司法調查，希望司法能夠盡速查明真相，他也認為，多數媒體都能以國家利益為優先，恪遵倫理及法律規定、不斷地監督政府，但國家面臨非常大的境外勢力挑戰，落實國防安全或相關軍事的機密保護工作也非常重要。

高雄橋頭地檢署指揮偵辦新聞主播林宸佑（馬龍）疑涉嫌違反國安法，林宸佑1月17日遭橋頭地院裁定羈押禁見至今。

針對此案，高雄市長陳其邁市政會議前受訪表示，這個案件實際偵辦狀況還在進行當中，他尊重司法的調查，能夠讓案件能夠釐清，以了解到底相關的涉案情節如何，交由司法查明真相。

其次，陳其邁表示，多數媒體都能夠以國家利益為優先，能夠恪遵相關的新聞倫理及法律規定、能夠不斷地監督政府。