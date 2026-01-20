快訊

Google Pixel Watch推「防丟警報」跟上蘋果三星！手機忘了帶手表立刻提醒

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

聽新聞
0:00 / 0:00

林宸佑涉國安法遭羈押 陳其邁：多數媒體都能以國家利益為優先

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

中天新聞主播林宸佑等人因涉國安法等罪遭羈押禁見，高雄市長陳其邁表達尊重司法調查，希望司法能夠盡速查明真相，他也認為，多數媒體都能以國家利益為優先，恪遵倫理及法律規定、不斷地監督政府，但國家面臨非常大的境外勢力挑戰，落實國防安全或相關軍事的機密保護工作也非常重要。

高雄橋頭地檢署指揮偵辦新聞主播林宸佑（馬龍）疑涉嫌違反國安法，林宸佑1月17日遭橋頭地院裁定羈押禁見至今。

針對此案，高雄市長陳其邁市政會議前受訪表示，這個案件實際偵辦狀況還在進行當中，他尊重司法的調查，能夠讓案件能夠釐清，以了解到底相關的涉案情節如何，交由司法查明真相。

其次，陳其邁表示，多數媒體都能夠以國家利益為優先，能夠恪遵相關的新聞倫理及法律規定、能夠不斷地監督政府。

但是國家面臨非常大來自境外勢力挑戰，如軍事國防等威脅，或所謂的威脅滲透工作持續進行，所以根據國安法等相關規定，能夠落實整個台灣國防安全或相關軍事的機密保護工作也非常重要，「尊重司法，也希望司法能夠盡速查明真相」。

針對媒體主播林宸佑涉國安法等罪遭羈押禁見一案，高雄市長陳其邁表示，尊重司法，也希望司法能夠盡速查明真相。記者徐白櫻／攝影
針對媒體主播林宸佑涉國安法等罪遭羈押禁見一案，高雄市長陳其邁表示，尊重司法，也希望司法能夠盡速查明真相。記者徐白櫻／攝影

司法 國安法

延伸閱讀

談台美關稅 陳其邁： 輔導「台灣隊」在供應鏈重組中搶得先機

高雄藍綠對決柯志恩民調領先賴瑞隆…他指不意外 2點值得關注勝敗難說

今早未與卓榮泰同框 陳其邁應邀參加「富邦凹子底開發案」上梁典禮

將接任北市警局長 林炎田8字箴言勉同仁笑稱「欠各位的台北還」

相關新聞

台中虎媽餓死21歲女兒父漠視 檢今起訴狠心父母

台中市年僅21歲陳姓女子在去年9月間陳屍住處，檢警調查發現，陳女的詹姓母親因陳女的居家清潔習慣不合要求，即在2023年初...

陸配招攬團員赴陸旅遊助統戰 更審大逆轉無罪改判8年

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，觸犯國家安全法，檢調偵辦後，一度經法院裁定羈押禁見；高雄高分院去年...

趙少康「亮票」為何獲緩刑？法官：坦然面對司法、承諾不再犯

中廣前董事長趙少康去年7月26日大罷免案投票日，被控展示選票給媒體拍攝亮票，檢方起訴對趙求處重刑，法官判趙拘役55日，緩...

長榮航空駐四川前首席代表當共諜 想拿10萬行賄官員判6月刑

長榮航空公司駐四川省前首席代表喬思齊被控遭中國解放軍吸收，利誘行政院官員發展組織刺蒐國防機密未遂，檢調搜索、約談喬到案，...

中天主播林宸佑涉共諜案重罪被收押 金流進出異常拉出整串肉粽

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑被控違反國安法、貪汙等罪，經橋頭地檢署拘提到案後昨聲押禁見獲准；據了解，橋檢去年執行4波...

基隆補習班少東變狼師...對4女學生下手115次 高院判決結果出爐

林姓補習班老師被控在茶水間摸撫4名未滿16歲女學生胸部、腰部，其中1名少女受害上百次。林否認犯行，稱只有拍拍肩膀鼓勵學生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。