快訊

Google Pixel Watch推「防丟警報」跟上蘋果三星！手機忘了帶手表立刻提醒

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

聽新聞
0:00 / 0:00

台中虎媽餓死21歲女兒父漠視 檢今起訴狠心父母

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市年僅21歲陳姓女子在去年9月間陳屍住處，檢警調查發現，陳女的詹姓母親因陳女的居家清潔習慣不合要求，即在2023年初替陳女辦休學後，以電線綑綁房門方式，將女兒困在一樓房間，每天僅以少量飲食供陳女食用，陳女因營養不足死亡，當時體重僅約30公斤，而陳女父親也坐視妻子犯行未對外求助，案發後詹女遭檢方聲押、陳男獲10萬元交保，檢方今偵結，依家暴凌虐致死罪、私行拘禁罪起訴陳姓夫妻，詹女涉案部分，移由國民法官審理。

台中地檢署在去年9月25日接獲陳姓女子（21歲）的生父（55歲）報案，陳稱女兒在住家房間內死亡，此案由婦幼保護專組主任檢察官黃嘉生、檢察官何昌翰指揮大甲警分局偵辦。

檢警發現，陳女瘦小、全身脫皮，體重僅約30公斤，且已研判死亡多時，與陳女父母所稱，近日仍有見到女兒不符，加上鄰居稱陳女疑長期被控制在家，判斷陳女恐遭虐待致死，將陳女的陳姓父親、詹姓母親（51歲）依私行拘禁致死罪送辦，詹女遭法院裁定羈押，陳男獲10萬元交保，限制出境出海。

檢方調查，詹女因認女兒的居家清潔等生活習慣，未達其要求，2023年1月間強行為女兒辦理高中休學手續後，即以電線綑綁房門門把方式，先將女兒拘禁在住處1樓房間內，其後更進一步限縮範圍至房間浴室，使女兒活動區域極度受限，且需仰賴她所提供少量食糧維生，死者在長期處於營養不足狀態，日漸消瘦、體力枯竭。

陳男與女兒同住，也是該房屋所有人，對女兒負有救助義務，且對其管領之生活空間負監督職責，明知女兒遭妻子長期拘禁，竟為迴避夫妻衝突，仍基於幫助加重私行拘禁的不作為犯意，未採取有效遏止手段或報警、帶同脫離等救護作為，容任該犯罪狀態持續發生。

直至去年9月21日上午，詹女見放置在女兒房間浴室門口的菜粥，未經取用，敲門呼叫也未獲回應，不加以查看即逕自認定死者已死亡，而不為任何施救、送醫措施，直到同年月24日，也都未再返回女兒房間，讓女兒獨自在房間浴室內孤立無援，終因長期饑餓、營養不良，導致多器官衰竭死亡。

去年9月25日凌晨，詹女為掩蓋犯行，防止遺體發出屍臭，才解開浴室門口電線，搬出遺體清理浴室，陳男在同日上午7時許發覺後報警，才揭露全案。

檢方認定，詹女涉犯私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪嫌，屬家庭暴力防治法第2條第2款所定家庭暴力罪，依國民法官法第43條第1項、刑事訴訟法第251條第1項之規定，向台中地院提起公訴，移由國民法官審理，也建請法院繼續羈押。

另外陳男涉犯幫助加重私行拘禁罪嫌，屬家庭暴力防治法第2條第2款所定家庭暴力罪，依刑事訴訟法第251條第1 項之規定，向台中地院提起公訴，依通常程序審理。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中市21歲陳姓女子遭母親拘禁凌虐致死、陳女父親漠視，檢方今偵結起訴。本報資料照
台中市21歲陳姓女子遭母親拘禁凌虐致死、陳女父親漠視，檢方今偵結起訴。本報資料照

國民法官 房間

延伸閱讀

影／蘆洲蔥油餅夫婦遭啃老兒瘋砍慘死 逆子被逮身上僅剩587元

貝克漢家族撕破臉紛爭延燒！布魯克林首發聲　6頁聲明揭決裂父母內幕

嫌每月5千元零用錢太少…36歲啃老男冷血殺雙親 落網辯：管教太嚴

啃老男弒雙親躲工地睡2天 晚間落網辯：父母管教太嚴

相關新聞

台中虎媽餓死21歲女兒父漠視 檢今起訴狠心父母

台中市年僅21歲陳姓女子在去年9月間陳屍住處，檢警調查發現，陳女的詹姓母親因陳女的居家清潔習慣不合要求，即在2023年初...

陸配招攬團員赴陸旅遊助統戰 更審大逆轉無罪改判8年

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，觸犯國家安全法，檢調偵辦後，一度經法院裁定羈押禁見；高雄高分院去年...

趙少康「亮票」為何獲緩刑？法官：坦然面對司法、承諾不再犯

中廣前董事長趙少康去年7月26日大罷免案投票日，被控展示選票給媒體拍攝亮票，檢方起訴對趙求處重刑，法官判趙拘役55日，緩...

長榮航空駐四川前首席代表當共諜 想拿10萬行賄官員判6月刑

長榮航空公司駐四川省前首席代表喬思齊被控遭中國解放軍吸收，利誘行政院官員發展組織刺蒐國防機密未遂，檢調搜索、約談喬到案，...

中天主播林宸佑涉共諜案重罪被收押 金流進出異常拉出整串肉粽

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑被控違反國安法、貪汙等罪，經橋頭地檢署拘提到案後昨聲押禁見獲准；據了解，橋檢去年執行4波...

基隆補習班少東變狼師...對4女學生下手115次 高院判決結果出爐

林姓補習班老師被控在茶水間摸撫4名未滿16歲女學生胸部、腰部，其中1名少女受害上百次。林否認犯行，稱只有拍拍肩膀鼓勵學生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。