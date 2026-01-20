北市國中導師「公審」學生偷拿聯絡簿...家長氣炸提告 判賠3.9萬

台北市中正區某國中九年級張姓導師被控3年前在全班學生面前，透過不斷質問「你偷拿我們的聯絡簿」、「唯一的解釋就是你在別人不在的時候拿人家的聯絡簿啊」等與，「公審」陳姓學生竊取聯絡簿，陳和家長提告求償，台北地方法院判張師應賠償3萬9000元，可上訴。

陳和家長提告主張，張師身為九年級導師，2023年11月20日中午因陳先前漏抄聯絡簿，而向同學借用補抄一事，在全班學生面前公然誣指陳竊取班上同學的聯絡簿，事後還以「你好可怕」、「你不是可憐是可惡」、「你好可憐」等語侮辱陳。

陳和家長指出，陳當時是正值身心發育期的國中生，張師的行為侵害名譽權，更造成陳難堪、不適，精神受有極大痛苦，提告請求張師賠償醫療費用、慰撫金共10萬元。

張師反駁，「聯絡簿事件」發生始末是陳同年11月1日請假而沒抄聯絡簿，晚間透過補習班老師取得同班同學的聯絡簿補抄，但同學向她表示不願意陳看到聯絡簿內的隱私內容，她才告知陳必須經過本人同意才能借聯絡簿。

張師指出，2023年11月20日，有學生向她反應，陳下課時間獨自留在班上，擔心陳會擅自翻閱聯絡簿，而她也同時發現陳同年10月2至4日請假的聯絡簿內容已經補齊，才向陳詢問是向誰借用，因陳拒不回答，她為釐清事實才逐一詢問陳和全班學生，過程只是提出疑問，沒有宣稱陳竊盜。

北院指出，根據相關錄音譯文，張師當天短時間內反覆、密集以「還是你偷拿來看」、「如果你是偷拿的，那就是違反校規了，請問跟誰借」、「代表你有偷翻人家聯絡簿喔」、「你偷拿我們的聯絡簿」等語詢問。

張師見陳仍不回覆，繼續以「你偷拿人家的聯絡簿，不能這樣啊」、「你偷拿誰的」、「唯一的解釋就是你在別人不在的時候拿人家的聯絡簿啊」、「你不用狡辯啊」等語句加以指涉，並非只是單純提問，而是透過不斷發問、判斷是陳述，強化陳有竊取聯絡簿的印象，陳和家長求償有據。

法院指出，張師在全班學生面前將聯絡簿事件付諸公審，透過相關言詞製造壓力情境，難認是合理正當的查證手段；至於陳和家長指控張師有說「你不是可憐是可惡」等，因沒有提出相關事證，無從認定侵權。