趙少康「亮票」為何獲緩刑？法官：坦然面對司法、承諾不再犯

中廣前董事長趙少康去年7月26日大罷免案投票日，被控展示選票給媒體拍攝亮票，檢方起訴對趙求處重刑，法官判趙拘役55日，緩刑2年，支付公庫5萬元。判決指出，趙犯後坦然面對司法訴追程序，確有悔悟之心，也保證不再犯，因此予緩刑宣告。

判決指出，趙少康在準備程序及審理時就起訴事實、罪名坦承不諱，觸犯的是公職人員選舉罷免法第105條「投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人」罪。

量刑理由說，審酌憲法第129條規定「無記名投票」的目的，是為確保選舉人能不受任何外力干預，依自由意志在選票上作出決定，而趙少康長年從事媒體業並擔任政黨要員，參政經驗豐厚，理應深知我國民主轉型之艱辛，更應遵守選舉規範，竟向他人、現場媒體記者出示圈選內容，供媒體拍攝報導，不僅破壞選舉的秘密性及公平性，更對公眾法治觀念造成負面示範，行為顯屬不該。

法官認為，考量趙少康終能坦承犯行犯後態度，再斟酌趙智識程度、家庭經濟狀況、並無前案紀錄的素行等情狀及檢察官意見，依法判刑。

判決還指出，趙少康犯後能勇於承認錯誤，坦然面對國家司法的訴追程序，並承諾日後絕不再犯，確有悔悟之心，因此，所宣告之刑以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，命他於判決確定起6個月內向公庫支付5萬元。

檢方起訴，趙少康2025年7月26日上午9時在台北市大安國民中學第581號投票所，領取罷免票並完成圈定，步出圈票處朝投票匭行進時，將罷免票平舉胸前，將刊印同意罷免、不同意罷免二欄的面朝身體外側，以此方式將圈定內容供媒體拍攝。