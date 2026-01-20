快訊

Google Pixel Watch推「防丟警報」跟上蘋果三星！手機忘了帶手表立刻提醒

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

聽新聞
0:00 / 0:00

趙少康「亮票」為何獲緩刑？法官：坦然面對司法、承諾不再犯

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

中廣前董事長趙少康去年7月26日大罷免投票日，被控展示選票給媒體拍攝亮票，檢方起訴對趙求處重刑，法官判趙拘役55日，緩刑2年，支付公庫5萬元。判決指出，趙犯後坦然面對司法訴追程序，確有悔悟之心，也保證不再犯，因此予緩刑宣告。

判決指出，趙少康在準備程序及審理時就起訴事實、罪名坦承不諱，觸犯的是公職人員選舉罷免法第105條「投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人」罪。

量刑理由說，審酌憲法第129條規定「無記名投票」的目的，是為確保選舉人能不受任何外力干預，依自由意志在選票上作出決定，而趙少康長年從事媒體業並擔任政黨要員，參政經驗豐厚，理應深知我國民主轉型之艱辛，更應遵守選舉規範，竟向他人、現場媒體記者出示圈選內容，供媒體拍攝報導，不僅破壞選舉的秘密性及公平性，更對公眾法治觀念造成負面示範，行為顯屬不該。

法官認為，考量趙少康終能坦承犯行犯後態度，再斟酌趙智識程度、家庭經濟狀況、並無前案紀錄的素行等情狀及檢察官意見，依法判刑。

判決還指出，趙少康犯後能勇於承認錯誤，坦然面對國家司法的訴追程序，並承諾日後絕不再犯，確有悔悟之心，因此，所宣告之刑以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，命他於判決確定起6個月內向公庫支付5萬元。

檢方起訴，趙少康2025年7月26日上午9時在台北市大安國民中學第581號投票所，領取罷免票並完成圈定，步出圈票處朝投票匭行進時，將罷免票平舉胸前，將刊印同意罷免、不同意罷免二欄的面朝身體外側，以此方式將圈定內容供媒體拍攝。

檢方因此認定，趙少康先後2次將圈定內容出示他人，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，建請法院審酌趙是知名公眾人物，於罷免投票過程中刻意違反法律規定，予以從重量刑。

中廣前董事長趙少康被控在大罷免投票時亮票今天獲判緩刑。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康被控在大罷免投票時亮票今天獲判緩刑。圖／聯合報系資料照片

大罷免 趙少康 投票

延伸閱讀

輕判！趙少康大罷免「2次」亮票求重刑 法官判拘役還可緩刑

批綠委「引戰法案」趙少康：賴總統應親自阻擋 要求撤案

趙少康挺馬英九「三中案」無罪：我的祖宗八代也被查了

影／大罷免亮票涉違反選罷法 趙少康認罪請求從輕量刑

相關新聞

台中虎媽餓死21歲女兒父漠視 檢今起訴狠心父母

台中市年僅21歲陳姓女子在去年9月間陳屍住處，檢警調查發現，陳女的詹姓母親因陳女的居家清潔習慣不合要求，即在2023年初...

陸配招攬團員赴陸旅遊助統戰 更審大逆轉無罪改判8年

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，觸犯國家安全法，檢調偵辦後，一度經法院裁定羈押禁見；高雄高分院去年...

趙少康「亮票」為何獲緩刑？法官：坦然面對司法、承諾不再犯

中廣前董事長趙少康去年7月26日大罷免案投票日，被控展示選票給媒體拍攝亮票，檢方起訴對趙求處重刑，法官判趙拘役55日，緩...

長榮航空駐四川前首席代表當共諜 想拿10萬行賄官員判6月刑

長榮航空公司駐四川省前首席代表喬思齊被控遭中國解放軍吸收，利誘行政院官員發展組織刺蒐國防機密未遂，檢調搜索、約談喬到案，...

中天主播林宸佑涉共諜案重罪被收押 金流進出異常拉出整串肉粽

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑被控違反國安法、貪汙等罪，經橋頭地檢署拘提到案後昨聲押禁見獲准；據了解，橋檢去年執行4波...

基隆補習班少東變狼師...對4女學生下手115次 高院判決結果出爐

林姓補習班老師被控在茶水間摸撫4名未滿16歲女學生胸部、腰部，其中1名少女受害上百次。林否認犯行，稱只有拍拍肩膀鼓勵學生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。