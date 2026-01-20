台中碩士主管突理智斷線...公園全身脫光露鳥 法官判緩刑
台中市一名碩士畢業的35歲男子擔任一間保全公司主管，去年5月間，因情緒不穩，在南屯區南苑公園的溜滑梯，脫光全身衣物，裸露生殖器，被人發現報警，全案依妨害風化罪嫌送辦。法官審酌，男子無前科，已坦認犯行，無再犯之虞，判拘役30天，可易科，緩刑2年。
判決指出，碩士畢業、在保全公司擔任主管的男子（35歲）去年5月22日晚間10時許，在南屯區南苑公園內的溜滑梯，突然失控，當場脫掉其身上的衣、褲，全身赤裸，裸露生殖器。民眾報警，警方將男子依妨害風化罪嫌送辦。
台中地院審理時，考量到男子患病，領有輕度身心障礙證明，在偵審期間，都坦認犯行，也沒有前科，法官認為，男子經此偵審程序後，已無再犯之虞，依法判拘役30天，可易科3萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，仍可上訴。
