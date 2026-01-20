快訊

陸配招攬團員赴陸旅遊助統戰 更審大逆轉無罪改判8年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，觸犯國家安全法，檢調偵辦後，一度經法院裁定羈押禁見；高雄高分院去年認定周滿芝罪證不足，判周無罪，全案經最高法院撤銷，高雄高分院更一審推翻無罪認定，改重判8年。可上訴。

周滿芝2004年自大陸嫁來台灣，已取得台灣身分證。檢調指控周是「陝西省愛國主義志願者協會」，2015年協助籌組「中國愛國黨」，隔年並在前鎮成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」，擔任該會及「台灣新住民關懷總會」理事長。

2017年時，周滿芝以「高雄市新住民姐妹關懷協會」加入大陸統一戰線工作委員會，並受大陸「陝西省愛國主義志願者協會」執行長暨會長崔國衛指示，在台灣籌備「中國愛國主義志願者協會」等分會。

檢調查出，當時周滿芝曾到大陸湖南省會見統戰部長黃蘭香，周向大陸官方尋求資助，好讓她在台灣發展組織，最後合議利用台灣的新住民關懷協會名義接受贊助，宣傳一國兩制等統戰工作。

本屆總統、立委大選期間，大陸省市台辦透過周滿芝成立或任職的協會，招攬數十人到湖南省旅遊，全程食宿交通免費，並趁活動宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，要求團員回台後支持特定政黨及候選人。

橋頭地檢署接獲檢舉，擴大追查後，2023年12月5日指揮高雄市調處、警察等單位展開搜索行動，並傳訊35人到案說明，其中包括6名現任台東、高雄村里長，其中周經檢方複訊後，聲押禁見獲准。

周滿芝違反國安法部分屬二審管轄，全案移送高雄高分檢偵辦，經起訴後高雄高分院認定罪證不足判周無罪。

檢方不服上訴，經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審逆轉，認定周有協助大陸官方統戰、介選，改重判8年，成近年招攬團員赴陸旅遊判刑最重者。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

