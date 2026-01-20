長榮航空駐四川前首席代表當共諜 想拿10萬行賄官員判6月刑

快訊

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

長榮航空公司駐四川省前首席代表喬思齊被控遭中國解放軍吸收，利誘行政院官員發展組織刺蒐國防機密未遂，檢調搜索、約談喬到案，台灣高檢署檢察官偵辦，依國家安全法發展組織等罪起訴。台灣高等法院今依貪汙治罪條例行求賄賂罪判喬6月徒刑，褫奪公權1年，犯罪所得3萬元人民幣沒收。

喬思齊聽完判決後說「尊重判決」。

檢方指控，喬思齊2012年至2014年擔任長榮航空公司駐大陸代表期間，為大陸地區情治單位向行政院大陸委員會官員刺探、蒐集公務上應秘密的委外研究案資料，並試圖替陸方轉交新台幣10萬元作為酬謝。

喬涉嫌行賄官員未得逞，法務部調查局國家安全維護工作站報請高檢署指揮偵辦，查出喬任職長榮航空多年，被公司派駐大陸據點，為了拓展業務，與當地各界人士交際往來，被以社團人士名義掩護的中共解放軍西部軍區校級軍官吸收為共諜。

解放軍軍官要求喬返台在台發展組織，2014年喬密集聯絡在行政院某部會任職的學弟，以免費招待出國旅遊、給付金錢等企圖發展組織，並向學弟索求國防、公務相關機密。喬行求對象起疑，向國安單位檢舉，調查局搜索查扣喬的手機、電腦，依國安法法辦。

高檢署指出，喬違反國家安全法「為大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集關於公務上應秘密之文書及發展組織未遂罪」以及貪汙治罪「非公務員對於公務員關於違背職務之行為行求賄賂罪」。

長榮航空公司駐四川省前首席代表喬思齊被中國解放軍吸收，利誘行政院官員發展組織刺蒐國防機密未遂。記者王宏舜／攝影
長榮航空公司駐四川省前首席代表喬思齊被中國解放軍吸收，利誘行政院官員發展組織刺蒐國防機密未遂。記者王宏舜／攝影

