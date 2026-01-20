快訊

輕判！趙少康大罷免「2次」亮票求重刑 法官判拘役還可緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

中廣前董事長趙少康去年7月26日大罷免投票日，被控展示選票給媒體拍攝亮票，依違反選罷法起訴，法院傳喚趙，趙認罪，表示第一時間已認錯，保證不再犯，律師替趙建請法官輕判；台北地院今宣判，法官判趙拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，支付公庫5萬元。可上訴。

趙少康日前出庭時表示，亮票後就承認做了錯誤示範，從沒有不認錯，他真的沒有聽到選務人員制止，他事後向媒體查證，記者也沒聽到，更沒有媒體報導有選務人員出聲制止，且以他的個性，有人制止不會不聽勸。

趙少康還說，檢察官說他「故意」、「兩次」亮票，他擔任議員、立法委員多年，所謂禁止亮票是基於怕報復、賄選2個理由，他沒有必要故意亮票，而且他的立場大家都知道，也無亮票的必要。

趙表示，檢方認為他犯後態度不佳，不過，當天他在大安分局就承認亮票，也請警察轉達檢察官給他不起訴或緩起訴處分；趙說，他有宗教信仰，這輩子第一次被起訴，感覺很難過，要再次表達不好意思。

公訴檢察官表示，趙少康是公眾人物，亮票會產生很大的影響，且趙不是過失亮票，請法官妥適量刑。

檢方起訴，趙少康2025年7月26日上午9時在台北市大安國民中學第581號投票所，領取罷免票並完成圈定，步出圈票處朝投票匭行進時，將罷免票平舉胸前，將刊印同意罷免、不同意罷免二欄的面朝身體外側，以此方式將圈定內容供媒體拍攝。

趙少康隨後將罷免票自胸前放下，楊姓主任管理員再次提醒不得亮票，趙低頭檢視手中罷免票，再次以此靜止狀態供記者拍攝，才將罷免票投入票匭。

檢方因此認定，趙少康先後2次將圈定內容出示他人，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，建請法院審酌趙是知名公眾人物，於罷免投票過程中刻意違反法律規定，予以從重量刑。

中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)

大罷免 趙少康 投票

