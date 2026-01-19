快訊

台北市殯儀館庫錢收賄案…廉政署第3波約談 3被告移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市立殯儀館去年爆發多名技工集體向禮儀業者索賄，利用燒庫錢時收紅包，違反規定幫亡者家屬多燒庫錢，檢方聲押女主嫌胡舋之獲准後，廉政署今天發動第3波偵查，共約談4人到案，台北地檢署複訊後，諭令殯儀館職員張彞新、龐進興、簡文國3人各10萬元交保，林姓女證人請回，全案迄今10人列被告。

依照規定，焚燒庫錢，每日每位亡者最多以20包為限，違者依台北市殯葬管理自治條例裁處。不過，依通常習俗，家屬都會希望往生者能多帶些錢上路，禮儀公司人員也會依家屬請託，塞紅包給負責燒庫錢的技工，讓家屬得以安心。

廉政署查出，以胡舋之為首的二殯技工或職員，2023年在懷愛館任職期間，涉嫌以直接或間接方式，長期向9家禮儀公司收賄，協助亡者家屬多燒庫錢，違反貪汙治罪條例之違背職務行收賄罪。

檢方去年底兵分30路搜索，首波約談15人到案，訊後依串滅證之虞聲押胡舋之獲准，另5人以10至20萬元交保，第2波再約談技工顏照軒、朱志猛到案，訊後各以10萬交保；今天發動第3波偵查，除新增3名被告外，先前被約談的部分技工也再度到案說明。

台北市第二殯儀館職員張彝新遭廉政署約談。記者張宏業／攝影
台北市第二殯儀館職員張彝新遭廉政署約談。記者張宏業／攝影
台北市第二殯儀館職員龐進興涉收賄10萬交保。記者張宏業／攝影
台北市第二殯儀館職員龐進興涉收賄10萬交保。記者張宏業／攝影
台北市二殯職員簡文國（後）涉貪10萬元交保。 記者張宏業/攝影
台北市二殯職員簡文國（後）涉貪10萬元交保。 記者張宏業/攝影

