南投男看不慣路旁擺飼料碗 1次10個「全丟了」遭判刑
南投一名廖姓男子外出等著倒垃圾，見附近地上有10個裝有飼料的飼料碗，便將飼料碗當垃圾丟進垃圾車，不料飼料碗主人發現飼料碗全部不見了後報警，他被依以毀損他人物品罪，遭南投法院判處拘役15日，若易科罰金折合1.5萬元。
判決書指出，廖男去年8月站在別人家門口前等待垃圾車，看見附近地上有10個飼料碗，裡頭雖裝有貓飼料，但他認為影響環境清潔，便將飼料碗，連同飼料一併當成垃圾，全部都丟進了垃圾車，飼料碗主人發現碗全部不見後，氣得報警。
經警方調閱附近監視器，查出是廖男丟棄他人的飼料碗，通報他到案說明後，廖男對其丟棄行為則坦承不諱；檢警認為，廖男基於毀損犯意，丟棄他人物品，致不堪使用，依刑法第354條之毀損罪嫌，向南投地方法院聲請以簡易判決處刑。
南投地院法官認為，廖男雖無犯罪前科，但他未與告訴人先溝通，就直接毀損裝有貓飼料的飼料碗10個，造成其財產上損害，又未能與對方和解或調解並賠償，因此以毀損他人物品罪，判處拘役15日，若易科罰金折合1萬5000元。
