陳玉珍審法案挨告重傷罪稱「我也腦震盪」 陳培瑜：絕不和解

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

立法院2024年審議公職人員選罷法爆朝野衝突，民進黨立委陳培瑜、林宜瑾自訴藍、白女立委陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華、林憶君重傷害未遂、傷害罪；台北地院今勘驗7段影片，陳玉珍表示願與對方和解，陳培瑜則說絕不和解。

開庭前陳玉珍重申，基於國會自律願意與陳培瑜談調解，並說自己也在衝突中後腦受傷、腦震盪「我也是受害者」。

法官勘驗陳培瑜、陳玉珍提出共7段影片，陳培瑜律師楊貴志表示，影片證明陳玉珍攻擊陳培瑜不止一次，陳玉珍攻擊時滿臉通紅，代表陳玉珍用盡蠻力而生理狀態亢奮，陳玉珍說當時踹的是椅子，但畫面顯示椅子並沒有移動位置。

陳玉珍說，勘驗畫面衝突中有銀色倒置的椅腳，是以鐵鍊綁住的障礙物，她起腳是為了把障礙物踢開，依放慢速度的影片即可證明她的腳邊沒有人。

徐巧芯說，她會採取的舉措是要請占據主席台的人離開，會拉陳培瑜則是要扶起對方，讓對方可以站起來，陳培瑜躺在地上時周邊有許多危險物，但畫面的角度無法呈現，她的動作只是為了把各黨委員移出危險區，以避免有人被碰傷。

翁曉玲說，藍白委員是在保護陳培瑜、林宜瑾的安全，以及保護陳玉珍的安全，陳培瑜當時躺在陳玉珍的身上，所以希望陳培瑜站起來，才不會再被從外面衝進來的人壓到，她沒有傷人的故意，依勘驗影片，陳培瑜躺在地上呼天喊地說有人踢她，不是事實。

邱若華律師說，邱在人群中被前後推拉，邱是想要拉起陳培瑜；林憶君說，到場時陳培瑜已倒在地上、卡在階梯上，但民進黨的委員一直衝進來，她為避免發生踩踏意外，才扶起陳培瑜，沒有壓制陳培瑜的意思。

2024年12月20日上午9時，朝野為修選罷法加嚴法案，在主席台附近激烈攻防，發生數波肢體衝突，多位立委掛彩；陳培瑜、林宜瑾事後自訴國民黨立委陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華及民眾黨立委林憶君5人重傷害未遂、傷害罪。

國民黨立委陳玉珍今天出庭。記者王聖藜/攝影
國民黨立委陳玉珍今天出庭。記者王聖藜/攝影
民進黨立委陳培瑜今天出庭。記者王聖藜/攝影
民進黨立委陳培瑜今天出庭。記者王聖藜/攝影

陳培瑜 陳玉珍 選罷法 傷害罪 藍白

