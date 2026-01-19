快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

聽新聞
0:00 / 0:00

11歲女童大叫一聲亡 驗出B19病毒？中檢澄清：尚未收到報告

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名11歲女童曾赴大陸旅遊，感冒一個月未癒，本月10日突然大叫一聲後昏迷，家人送醫後，仍在3天後拔管，宣告不治，檢方15日安排解剖釐清死因，初判是多重器官衰竭致死，據媒體報導，女童檢體驗出B19病毒，台中地檢署今澄清，尚未收到關於此案的任何檢驗結果報告，對媒體報導的真實性無法證實。

台中地檢署表示，有關女童檢體驗出B19的報導，截至今天為止，都未收到關於此案的任何檢驗結果報告，因此對對該報導的真實性無法證實。

台中市1名11歲女童日前剛從中國大陸返台，本月10日和家人在太平區買完包子上車突然大叫一聲後昏迷，緊急送醫仍不治，家人悲痛不解；台中地檢署檢察官廖志祥會同法醫等人，15日下午於崇德殯儀館解剖，採集相關器官組織切片，初判為多重器官衰竭，詳細死因仍待法醫研究所釐清。

據了解，女童感冒了1個多月，期間並曾跟家人赴中國旅遊，期間疑有心臟不適情況；女童送醫前已失去生命跡象，醫院曾替她裝葉克膜搶救，但最終仍不治，醫師診斷她有腦部缺氧和肺水腫情況。

根據衛福部資料，B19微小病毒俗稱「蘋果病」，主要透過飛沫傳染、在兒童常見，症狀是臉頰紅腫（蘋果臉）及四肢紅疹，成人可能感染，症狀較輕，孕婦感染的話，會影響胎兒，台灣無大規模疫情，日本、美國等地曾有監測到相關疫情，預防方式是勤洗手、戴口罩、減少去擁擠場所，目前尚無特效藥或疫苗。

台中市11歲女童因不明原因猝逝，檢方近日解剖，採集檢體釐清死因。圖／本報資料照
台中市11歲女童因不明原因猝逝，檢方近日解剖，採集檢體釐清死因。圖／本報資料照

女童 器官 病毒 葉克膜

延伸閱讀

台中11歲女童大叫一聲後驟逝 檢今解剖...初判這原因身亡

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員...懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

台中女童大叫一聲後昏迷不治 檢察官今下午解剖查死因

台中榮總遭爆無照廠商動刀案！中檢分「他」字案朝醫師法偵辦中

相關新聞

陳玉珍審法案挨告重傷罪稱「我也腦震盪」 陳培瑜：絕不和解

立法院2024年審議公職人員選罷法爆朝野衝突，民進黨立委陳培瑜、林宜瑾自訴藍、白女立委陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華、林...

11歲女童大叫一聲亡 驗出B19病毒？中檢澄清：尚未收到報告

台中市一名11歲女童曾赴大陸旅遊，感冒一個月未癒，本月10日突然大叫一聲後昏迷，家人送醫後，仍在3天後拔管，宣告不治，檢...

台中榮總涉非醫事人員執醫 衛生局：1月7日已移送法辦

台中榮民總醫院疑似容留非醫事人員進入手術室並執行醫療行為，引發外界關注。台中市政府衛生局表示，接獲通報後已依權責即刻啟動...

機車送修費用未清他自行從倉庫騎走 挨告侵入建物侵占法院判無罪

陳姓男子將機車送到台南的機車行維修，費用總計16萬元，事後他從車行倉庫將車騎走，遭簡姓老闆指控侵入建築物、侵占等罪；台南...

立委伍麗華罷免連署涉不實案 法院開庭立委盧縣一稱不知情

屏東地檢署偵辦民進黨籍山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，屏東地檢署去年10月底偵結，檢依違反選罷法、個人資料保護法...

委託「信義」賣屋 別家的電話卻一直來…他提檢舉結果曝

邱姓男子委託信義房屋賣屋，永慶房屋仲介得知頻與邱聯繫，邱報警，警方將永慶房屋共3人依社會秩序維護法移送法辦。台北地院審查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。