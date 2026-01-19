台中榮總涉非醫事人員執醫 衛生局：1月7日已移送法辦

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中榮民總醫院疑似容留非醫事人員進入手術室並執行醫療行為，引發外界關注。台中市政府衛生局表示，接獲通報後已依權責即刻啟動行政調查程序，要求涉案行為人到案說明並配合釐清相關事實；另針對疑涉密醫情事，已於1月7日移送司法機關偵辦。

衛生局指出，經查若屬實為非醫事人員執行醫療行為，將依醫師法相關規定處分；若醫師容留非醫事人員從事醫療行為，則可依醫師法第28條之4規定，處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

至於醫院管理層面，衛生局說明，若涉及違反醫療技術、醫療器材操作人員資格或相關應遵行事項，將依醫療法第62條規定，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

衛生局強調，醫事器材廠商進入手術室僅限於提供儀器使用諮詢，嚴禁接觸病人或代為執行任何醫療處置，對於醫療不法行為一律採取「零容忍」立場，將依法嚴查、絕不寬貸，全力捍衛市民就醫安全與醫療品質。

開刀示意圖，非新聞當事人。圖/AI生成
