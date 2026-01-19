男闖新北三重鐵板燒店潑麵包蟲 判拘役50天

快訊

中央社／ 新北19日電

吳姓男子到新北市三重區某鐵板燒店潑灑麵包蟲，還亮刀恐嚇老闆，供稱不滿服務態度才犯案，台灣新北地方法院日前依恐嚇危害安全罪判拘役50天，得易科罰金，全案仍可上訴。

檢警調查吳姓男子疑受指示處理三重某土地都市更新案，不滿鐵板燒業者不配合辦理都更程序，2024年到水族館買1桶麵包蟲，請水族館老闆送到鐵板燒店附近指定地點，吳姓男子再前往取貨。

吳姓男子搭計程車到指定地點拿到麵包蟲，並要計程車司機在原地等候，接著提桶子直闖營業中的鐵板燒店，不顧店內仍有其他客人，朝料理台潑灑整桶麵包蟲，店內瞬間瀰漫惡臭，吳姓男子則逃離現場。鐵板燒老闆見狀奪門而出追趕，吳姓男子拿出隨身攜帶小刀揮舞恐嚇，跳上計程車離開，最後仍被警方追緝到案。

根據新北地院判決，吳姓男子供稱不滿鐵板燒店服務態度才犯案，不是為都更糾紛。

法官審酌吳姓男子有傷害案前科，但坦承犯行，且鐵板燒店老闆表達只要吳姓男子別再騷擾，仍希望以和為貴，從輕量刑，依違反中華民國刑法判處拘役50天，如果易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

鐵板燒 老闆 恐嚇

