快訊

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

聽新聞
0:00 / 0:00

機車送修費用未清他自行從倉庫騎走 挨告侵入建物侵占法院判無罪

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓男子將機車送到台南機車行維修，費用總計16萬元，事後他從車行倉庫將車騎走，遭簡姓老闆指控侵入建築物、侵占等罪；台南地院審理認為，倉庫並非刑法保護的「個人居住場所」，陳原本就是車主，零件已成為機車一部分，難認陳侵占自己的機車，均判決無罪。

判決書指出，陳姓男子2023年1月15日將他名下的普通重型機車送至簡姓男子位於台南市仁德區的車行維修，事後遭簡指控，陳在同年5月16日23時許，未結清16萬元修車費用，未經同意擅自進入車行倉庫（門鎖未上鎖）將機車騎走離去，涉犯刑法侵入他人建築物罪嫌。

簡再指控陳僅在2023年1月、2月間分別給付2萬、1萬5480以及5萬元，尚餘尾款6萬7850元未繳清，將機車騎走，已屬侵占修繕後安裝的零件；陳還對外聲稱已經支付全部修車款項，同年6月17日更找多名友人到車行稱要勘驗機車零件。

台南地檢署偵訊時，陳否認侵入住宅及侵占犯行，指出已經交付16萬餘元，都是從台北搭高鐵到台南親自面交，款項付清才會把車牽走，並提供媽媽的提款紀錄作為證明；當天是經過簡姓老闆同意，簡提供鑰匙給他進入倉庫，牽完車就把鑰匙交還。

檢方依據兩人LINE對話紀錄，簡姓老闆詢問「你今天什麼時候會牽過來，我單子跟匯款紀錄都整理好了，跟你對一下」，陳回「頭家我忘記跟你說我停地下室了，早上走的太趕，再麻煩你傳單子給我，我可以的話我就先匯給你」，簡回「我給你方便，你現在是要我報警嗎」。

陳再回「我怎麼可能跑帳，就看你什麼時候方便把工單傳過來」，簡的員工也證稱老闆要求繳完錢才能牽車；檢方認定，由對話可見陳把車子牽走時仍未結清費用，至偵查中與簡對質時，仍堅稱已繳清16萬元費用，犯後態度顯然不佳，依侵入建築物及侵占罪嫌提起公訴。

法院審理時，陳姓男子承認騎走機車，但仍否認犯行，辯稱是經簡的同意才進入倉庫牽走機車，且機車零件已與機車附合，同屬機車所有權人即他所有，他沒有侵占機車零件主觀犯意，本案屬於機車維修費用的民事糾紛。

法院指出，無故侵入他人住宅或建築物，保護法益應為「個人居住場所之和平、安寧與自由」，屬人身自由法益之一種，並非財產法益然；機車行倉庫非供人居住使用，案發時並未上鎖，不論陳是否「無故」侵入倉庫，均與刑法保護的法益無關，陳的行為即與侵入建築物構成要件不符。

另外，機車所有權自始至終均為陳所有，機車修繕及更換零件後，因機車為主物，附合零件依民法規定，已失去其獨立性並喪失其原有零件動產所有權，成為機車一部分；即使陳仍有尾款尚未給付爭議，但陳騎走自己所有的機車，仍無從以侵占罪相繩，均判決陳無罪。

陳姓男子將機車送到台南的機車行維修，費用總計16萬元，事後他從車行倉庫將車騎走，遭簡姓老闆指控侵入建築物、侵占等罪。本報資料照片
陳姓男子將機車送到台南的機車行維修，費用總計16萬元，事後他從車行倉庫將車騎走，遭簡姓老闆指控侵入建築物、侵占等罪。本報資料照片

機車行 侵占 台南 車主

延伸閱讀

進口商被控改肉品有效期限 法院認無積極證據判無罪

少女控補教男師性侵 這一動作法官判無罪

前妻在夫家潑5輛機車汽油 一審不認恐嚇判無罪 二審逆轉有罪

嘉義夫怒拍「小王與妻車內苟且」反被告！法官1原因判無罪

相關新聞

立委伍麗華罷免連署涉不實案 法院開庭立委盧縣一稱不知情

屏東地檢署偵辦民進黨籍山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，屏東地檢署去年10月底偵結，檢依違反選罷法、個人資料保護法...

委託「信義」賣屋「永慶」的電話一直來…他提檢舉結果曝

邱姓男子委託信義房屋賣屋，永慶房屋仲介得知頻與邱聯繫，邱報警，警方將永慶房屋共3人依社會秩序維護法移送法辦。台北地院審查...

機車送修費用未清他自行從倉庫騎走 挨告侵入建物侵占法院判無罪

陳姓男子將機車送到台南的機車行維修，費用總計16萬元，事後他從車行倉庫將車騎走，遭簡姓老闆指控侵入建築物、侵占等罪；台南...

國民黨台中黨工涉偽造罷免文書 被告律師：望法官頂住壓力給予緩刑

國民黨台中市黨部在去年1月初時開會決議反制罷免，市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍與黨工等34人，涉以抄寫黨員名冊方...

被指付300萬換趙怡翔支持…劉品妡認為惡意抹黑 今提告造謠者

近日有社群平台及通訊群組流傳不實消息，指民進黨籍台北市議員候選人劉品妡，過去因支付300萬代價，換取國安會副秘書長趙怡翔...

蘭陽溪山老鼠集團假種西瓜 盗檜木埋河床還爆黑吃黑…宜檢起訴18人

宜蘭蘭陽溪爆發「山老鼠」集團盜取國有林木，劉姓、謝姓主嫌假借種植西瓜名義，長期盤踞蘭陽溪流域，把143支、重達17公噸的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。