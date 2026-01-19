立委伍麗華罷免連署涉不實案 法院開庭立委盧縣一稱不知情

屏東地檢署偵辦民進黨籍山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，屏東地檢署去年10月底偵結，檢依違反選罷法、個人資料保護法等起訴立委盧縣一等9人。屏東地院今開準備程序庭傳喚盧縣一、罷免案領銜人張芳碩出庭。兩人均稱不知這些連署名冊是偽造的。

屏東地檢署依違反選舉罷免法、個人資料保護法等罪起訴立委盧縣一、許宇甄、國民黨組發會副主委黃碧雲、專委謝友光，罷免案領銜人張芳碩、國民黨原民會專委李得全等共9人。法院分批傳喚，今傳喚立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩出庭。

今天準備程序庭中，法官分別問盧縣一、張芳碩對檢方起訴犯罪事實有無意見？立委盧縣一不認罪，他說，他都是按照黨中央指示，他只是負責找提案領銜人張芳碩，對於連署人的名冊資料搜集他不清楚過程，「我沒有參與搜集資料過程」，涉及偽造提議人名冊，「我不知情」。

對於檢方起訴的內容，盧縣一的辯護律師說，嚴正否認，盧縣一不是組發會成員也不是主導者。對於連署名冊，是組發會副主委黃碧雲因為時間逼近所做的決定，盧縣一不知情。

張芳碩也否認犯罪，他說，我是罷免案領銜人但是我不清楚，「我只是掛名的」，他沒有參與搜集資料的過程。

張芳碩的委任律師說，張芳碩是受李得全所託掛名，主導者是李得全，他擔任領銜人時，已經看見的是整箱連署登記的造冊，不知道有偽造。

原告立委伍麗華的委任律師則說，連署是全國性的，除了中央黨部、地方黨部、原民黨部都有下令，盧縣一跟張芳碩全都推給中央黨部，並非事實，且自相矛盾。另外，兩人都稱是組發會副主委黃碧雲指揮，盧縣一不是黃碧雲，如何知道是黃碧雲下令還是黃碧雲的長官，當時組發會主委許宇甄下令的，且黃碧雲不是原住民，要如何掌握？請法官依法審判。

今開庭約40分鐘就結束，立委盧縣一說，反正就給司法判決，張芳碩離開法院時，面對記者詢問時，張芳碩則說，謝謝不接受採訪。