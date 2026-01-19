快訊

巴黎百年公寓坍塌！慶生趴30賓客如坐大怒神急墜 可能原因曝

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

立委伍麗華罷免連署涉不實案 法院開庭立委盧縣一稱不知情

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東地檢署偵辦民進黨籍山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，屏東地檢署去年10月底偵結，檢依違反選罷法、個人資料保護法等起訴立委盧縣一等9人。屏東地院今開準備程序庭傳喚盧縣一、罷免案領銜人張芳碩出庭。兩人均稱不知這些連署名冊是偽造的。

屏東地檢署依違反選舉罷免法、個人資料保護法等罪起訴立委盧縣一、許宇甄國民黨組發會副主委黃碧雲、專委謝友光，罷免案領銜人張芳碩、國民黨原民會專委李得全等共9人。法院分批傳喚，今傳喚立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩出庭。

今天準備程序庭中，法官分別問盧縣一、張芳碩對檢方起訴犯罪事實有無意見？立委盧縣一不認罪，他說，他都是按照黨中央指示，他只是負責找提案領銜人張芳碩，對於連署人的名冊資料搜集他不清楚過程，「我沒有參與搜集資料過程」，涉及偽造提議人名冊，「我不知情」。

對於檢方起訴的內容，盧縣一的辯護律師說，嚴正否認，盧縣一不是組發會成員也不是主導者。對於連署名冊，是組發會副主委黃碧雲因為時間逼近所做的決定，盧縣一不知情。

張芳碩也否認犯罪，他說，我是罷免案領銜人但是我不清楚，「我只是掛名的」，他沒有參與搜集資料的過程。

張芳碩的委任律師說，張芳碩是受李得全所託掛名，主導者是李得全，他擔任領銜人時，已經看見的是整箱連署登記的造冊，不知道有偽造。

原告立委伍麗華的委任律師則說，連署是全國性的，除了中央黨部、地方黨部、原民黨部都有下令，盧縣一跟張芳碩全都推給中央黨部，並非事實，且自相矛盾。另外，兩人都稱是組發會副主委黃碧雲指揮，盧縣一不是黃碧雲，如何知道是黃碧雲下令還是黃碧雲的長官，當時組發會主委許宇甄下令的，且黃碧雲不是原住民，要如何掌握？請法官依法審判。

今開庭約40分鐘就結束，立委盧縣一說，反正就給司法判決，張芳碩離開法院時，面對記者詢問時，張芳碩則說，謝謝不接受採訪。

全案屏東地檢署起訴9人，國民黨籍立委盧縣一、許宇甄，國民黨組發會副主委黃碧雲、專委謝友光、中央黨部原民會專委李得全、罷免案領銜人盧縣一的國會助理張芳碩等共9人。

罷免案領銜人張芳碩離開法院。記者劉星君／攝影
罷免案領銜人張芳碩離開法院。記者劉星君／攝影
立委盧縣一（左）與妻子。記者劉星君／攝影
立委盧縣一（左）與妻子。記者劉星君／攝影

盧縣一 罷免 屏東 國民黨 伍麗華 許宇甄 選罷法

延伸閱讀

涉罷免伍麗華不實連署案首開庭 國民黨黨工認罪

罷免立委伍麗華不實連署案檢方起訴9人 屏東地院今首開庭

初選前最後一拚 賴瑞隆鳳山造勢「9立委相挺」：開創高雄嶄新未來

中資購地影響國安 綠委提修法防「借名購地」

相關新聞

委託「信義」賣屋「永慶」的電話一直來…他提檢舉結果曝

邱姓男子委託信義房屋賣屋，永慶房屋仲介得知頻與邱聯繫，邱報警，警方將永慶房屋共3人依社會秩序維護法移送法辦。台北地院審查...

國民黨台中黨工涉偽造罷免文書 被告律師：望法官頂住壓力給予緩刑

國民黨台中市黨部在去年1月初時開會決議反制罷免，市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍與黨工等34人，涉以抄寫黨員名冊方...

立委伍麗華罷免連署涉不實案 法院開庭立委盧縣一稱不知情

屏東地檢署偵辦民進黨籍山地原民立委伍麗華罷免提議涉不實連署案，屏東地檢署去年10月底偵結，檢依違反選罷法、個人資料保護法...

被指付300萬換趙怡翔支持…劉品妡認為惡意抹黑 今提告造謠者

近日有社群平台及通訊群組流傳不實消息，指民進黨籍台北市議員候選人劉品妡，過去因支付300萬代價，換取國安會副秘書長趙怡翔...

蘭陽溪山老鼠集團假種西瓜 盗檜木埋河床還爆黑吃黑…宜檢起訴18人

宜蘭蘭陽溪爆發「山老鼠」集團盜取國有林木，劉姓、謝姓主嫌假借種植西瓜名義，長期盤踞蘭陽溪流域，把143支、重達17公噸的...

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

一名輕微失智高齡84歲的顏姓老婦人，因擔心晚年生活並希望公平分配家產，把台北市精華區房產留給女兒，並將1275萬元存款交由獨子王男。雙方簽下一份扶養契約，約定兒子每月支付4萬元扶養費，未料，錢財入袋後，兒子竟開始玩起「躲貓貓」甚至拖欠款項。新北地院審理後，根據契約中的「關鍵條款」，判決兒子必須吐出1004萬元。這起案例不僅是家庭倫理的悲劇，更為台灣進入高齡社會後的財產配置，提供了一堂寶貴的法律實務課。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。