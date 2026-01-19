中配關關拍爭議片 移民署廢止長期居留自行離境

中配網紅「關關」曾拍攝影片提及「遲早紅旗插滿台灣」，移民署今天表示，關姓女子公然散布爭議言論，有危害國家安全及社會安定之虞，廢止長期居留許可，關女已自行離境。

媒體報導，中配「關關」曾於抖音發表「遲早紅旗插滿台灣」等言論，稱「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」、「台灣是中國不可分割一部分」，去年遭到多名台灣民眾檢舉。

內政部移民署今天透過文字回應，關姓女子日前因公然散布爭議言論，依兩岸條例等相關規定，會商相關機關後，認定有危害國家安全及社會安定之虞。

移民署表示，經廢止關姓女子的長期居留許可，並給予當事人陳述意見，依法作出處分並限令出境，兼顧依法行政及人權保障。關女已於1月中旬自行離境。

涉嫌鼓吹武統的中配「亞亞在台灣」劉振亞、類似個案中配「小微」趙姓女子和「恩綺」張姓女子，去年遭移民署廢止居留許可後，先後離境。此外，中配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統，被註銷台灣身分及戶籍、廢止依親居留許可，已於去年底離境。