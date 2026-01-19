快訊

國民黨台中黨工涉偽造罷免文書 被告律師：望法官頂住壓力給予緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

國民黨台中市黨部在去年1月初時開會決議反制罷免，市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍與黨工等34人，涉以抄寫黨員名冊方式，偽造罷免案的提議人名冊，一共4258分，檢方在去年6月間偵結，依偽造文書、違反個資法起訴，台中地院今再開準備程序庭。

其中陳劍鋒的律師向法官表示，罷免是錯誤，反罷免是錯誤中的錯誤，陳迫於黨部壓力而犯行，基隆等地法院已針對類似犯行，給予緩刑處分，希望法官頂住壓力，給予緩刑。

國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、總幹事伍康龍與黨工等34人，涉在去年初時對立委蔡其昌、何欣欣的罷免案中，涉以抄錄國民黨員名冊方式，偽造罷免案提議人名冊，檢方去年6月間偵結起訴，台中地院已在去年8月間開準備程序庭，涉案陳等人都坦認犯罪。

台中地院今再開準備程序庭，由受命法官陳建宇審理，今出庭的34名被告仍維持與前次開庭相同答辯，坦認檢察官所起訴的犯罪事實，做出認罪的答辯，陳劍鋒的律師劉鴻基指出，基隆等地方法院針對類似犯行，已做出給予緩刑的宣判，罷免案已落幕，罷免是錯誤，而反罷免是錯誤中的錯誤，陳因礙於黨部壓力，才做出犯行，希望法官能夠頂住壓力，給予緩刑宣告。

另外，立委蔡其昌具狀對於被告認罪協商一事不同意，希望能與被告調解，今天出庭的被告與律師討論後，同意與立委蔡其昌調解，因何欣純未具狀表示意見，若何有意願調解，被告等人也願意與何調解。

起訴指出，國民黨台中市黨部去年1月中、下旬，開會決議反制罷免，並針對綠營第一、第七選區立委蔡其昌、 何欣純發起罷免案，由藍營台中市黨部第一組總幹事伍康龍擔任罷免事務總負責人，書記長陳劍鋒協助。

台中市第一、第七選區罷免案提議人數應達2235人、3297人，陳等人為求迅速達成人數門檻，伍起意使用抄寫國民黨黨員名冊方式，大量抄寫偽造；伍在同年1月22日在黨部LINE群組傳訊，要求執行長、副執行長隔天赴市黨部出席「專案講席」，還要攜帶藍筆、黑筆各1支。

檢方查出，去年1月23日「專案講習當天」伍康龍、陳劍鋒等34人出席，伍向與會人員說明罷免對象為蔡其昌、何欣純，要求大量抄寫黨員名冊，還提醒「勿抄寫80歲以上黨員、勿寫簡體字、於黨員名冊註記已抄寫之人以避免重複抄寫、須以黑筆、藍筆交替書寫。」

檢方統計，伍康龍、陳劍鋒及黨員等34人，前後遞交中央選舉委員會的名冊，有高達4258分是偽造，去年6月間依違反個資法、偽造文書等罪嫌起訴。

國民黨台中市黨部涉以抄錄黨員資料，偽造罷免案文書，台中地院今開庭審理。記者陳宏睿／攝影
國民黨台中市黨部涉以抄錄黨員資料，偽造罷免案文書，台中地院今開庭審理。記者陳宏睿／攝影

