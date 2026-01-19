快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

被指付300萬換趙怡翔支持…劉品妡認為惡意抹黑 今提告造謠者

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

近日有社群平台及通訊群組流傳不實消息，指民進黨籍台北市議員候選人劉品妡，過去因支付300萬代價，換取國安會副秘書長趙怡翔支持，劉品妡認為相關言論均是惡意影射與虛構，今由立法委員林楚茵陪同，前往台北地檢署提告，希望藉由司法找出造謠者。

劉品妡強調，這類惡劣造謠不僅是人格抹黑，更容易成為「認知作戰」干預民主的養分，絕對依法究責，絕不姑息。她還說，今天提告只是法律追究的第一步，之後趙怡翔也將提出告訴。

劉品妡表示，提告不是為了口水戰，而是以司法行動畫出底線：初選可以競爭，但不能用「編劇式謠言」摧毀人格、汙染民主程序。她強調，面對這種把謠言當武器的操作，必須依法追究散布者及相關轉傳來源的法律責任。

劉品妡指出，提告是為了捍衛前老闆趙怡翔，以及整個團隊多年累積的名譽，拒絕讓抹黑隨意拖累他人，「選民的決定是民主的一環，但造謠不是。」她期待與各界展開一場「有品的競爭」。

林楚茵指出，台灣的民主與選舉制度得來不易，不容許有心人士透過LINE等群組散布抹黑言論。她直言，這次提告的重點就是要揪出躲在暗處的造謠者，絕不能讓不實訊息成為干預選舉的工具，大眾應停止轉傳未經查證的內容，讓台灣選舉回歸政策辯論。

律師房彥輝表示，此案已完成相關截圖與具體事證蒐證，今正式依刑法加重誹謗罪提出告訴。律師團期盼檢警單位能進一步追查犯罪源頭與傳播鏈，讓造謠者付出法律代價。

劉品妡與林楚茵呼籲，請各界停止散布與轉傳未經查證的訊息，只有透過法律行動終結抹黑文化，才能還給選民一個透明的環境。

台北市議員參選人劉品妡（中）不滿有網路造謠指她付錢換取趙怡翔支持，今天在立委林楚茵（右）陪同下，前往北檢提告誹謗。圖／林楚茵辦公室提供
台北市議員參選人劉品妡（中）不滿有網路造謠指她付錢換取趙怡翔支持，今天在立委林楚茵（右）陪同下，前往北檢提告誹謗。圖／林楚茵辦公室提供

提告 法律 林楚茵 趙怡翔 司法

延伸閱讀

民進黨湧言會布局地方周二全台大造勢 林楚茵：盼現任新人全壘打

網傳趙怡翔收300萬讓位給綠新人 兩人發聲明喊告怒批不實造謠

蔣萬安同班同學投入民進黨議員初選 大安文山恐成「7搶4」競爭激烈

民進黨團再喊：在野若再擋總預算 多項社福經費將告吹

相關新聞

被指付300萬換趙怡翔支持…劉品妡認為惡意抹黑 今提告造謠者

近日有社群平台及通訊群組流傳不實消息，指民進黨籍台北市議員候選人劉品妡，過去因支付300萬代價，換取國安會副秘書長趙怡翔...

蘭陽溪山老鼠集團假種西瓜 盗檜木埋河床還爆黑吃黑…宜檢起訴18人

宜蘭蘭陽溪爆發「山老鼠」集團盜取國有林木，劉姓、謝姓主嫌假借種植西瓜名義，長期盤踞蘭陽溪流域，把143支、重達17公噸的...

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

一名輕微失智高齡84歲的顏姓老婦人，因擔心晚年生活並希望公平分配家產，把台北市精華區房產留給女兒，並將1275萬元存款交由獨子王男。雙方簽下一份扶養契約，約定兒子每月支付4萬元扶養費，未料，錢財入袋後，兒子竟開始玩起「躲貓貓」甚至拖欠款項。新北地院審理後，根據契約中的「關鍵條款」，判決兒子必須吐出1004萬元。這起案例不僅是家庭倫理的悲劇，更為台灣進入高齡社會後的財產配置，提供了一堂寶貴的法律實務課。

前男友不讓她離去…提告強制罪 再告民事及索討3個月房租共51萬

黃姓女子與劉姓前男友分手時，劉曾阻擋黃女離開被判處拘役30天；黃女再提出民事求償，連同兩人同居時，主張劉應負擔3個月的房...

台62線匝道堵車他追撞前車 害女腦震盪判賠10萬精神撫慰金

白姓男子前年開小貨車行經台62線往新北市瑞芳方向行駛，在東向8.7K處時，追撞前方因匝道迴堵暫停由王男駕駛的汽車，導致汽...

黑幫集團收購台灣護照轉賣大陸牟取暴利 宜蘭揪出4名收購者判刑

中國大陸人蛇集團勾結台灣犯罪組織收購台灣護照，再以20倍價格轉賣給隱匿身分的買家，牟取暴利，買家持假護照在各國進出，已知...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。