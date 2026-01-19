被指付300萬換趙怡翔支持…劉品妡認為惡意抹黑 今提告造謠者

近日有社群平台及通訊群組流傳不實消息，指民進黨籍台北市議員候選人劉品妡，過去因支付300萬代價，換取國安會副秘書長趙怡翔支持，劉品妡認為相關言論均是惡意影射與虛構，今由立法委員林楚茵陪同，前往台北地檢署提告，希望藉由司法找出造謠者。

劉品妡強調，這類惡劣造謠不僅是人格抹黑，更容易成為「認知作戰」干預民主的養分，絕對依法究責，絕不姑息。她還說，今天提告只是法律追究的第一步，之後趙怡翔也將提出告訴。

劉品妡表示，提告不是為了口水戰，而是以司法行動畫出底線：初選可以競爭，但不能用「編劇式謠言」摧毀人格、汙染民主程序。她強調，面對這種把謠言當武器的操作，必須依法追究散布者及相關轉傳來源的法律責任。

劉品妡指出，提告是為了捍衛前老闆趙怡翔，以及整個團隊多年累積的名譽，拒絕讓抹黑隨意拖累他人，「選民的決定是民主的一環，但造謠不是。」她期待與各界展開一場「有品的競爭」。

林楚茵指出，台灣的民主與選舉制度得來不易，不容許有心人士透過LINE等群組散布抹黑言論。她直言，這次提告的重點就是要揪出躲在暗處的造謠者，絕不能讓不實訊息成為干預選舉的工具，大眾應停止轉傳未經查證的內容，讓台灣選舉回歸政策辯論。

律師房彥輝表示，此案已完成相關截圖與具體事證蒐證，今正式依刑法加重誹謗罪提出告訴。律師團期盼檢警單位能進一步追查犯罪源頭與傳播鏈，讓造謠者付出法律代價。