蘭陽溪山老鼠集團假種西瓜 盗檜木埋河床還爆黑吃黑…宜檢起訴18人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭蘭陽溪爆發「山老鼠」集團盜取國有林木，劉姓、謝姓主嫌假借種植西瓜名義，長期盤踞蘭陽溪流域，把143支、重達17公噸的檜木等貴重林木埋於西瓜田下，伺機變賣。宜蘭地檢署偵結，依加重竊取森林主產物、私行拘禁及恐嚇取財等罪嫌，將劉、謝兩名主嫌在內的18名被告提起公訴。

全案起因於林業及自然保育署宜蘭分署於113年8月颱風季後，發現多起侵占貴重林木，並察覺承租河床的農業使用者似將貴重林木埋藏於河床，宜蘭分署人員前往勘查取回時遭到阻撓，懷疑不法向宜蘭地檢署請求協助，由專案組檢察官林永偵辦。

檢方調查發現，以劉男、謝男為首的犯罪集團，透過他人名義向水利署申請省道台7甲沿線的蘭陽溪河川地，名義上從事西瓜種植，實則將颱風季後漂流至該處的紅檜、扁柏等貴重林木，僱人操作怪手掩埋在西瓜田下。

當林務人員前往勘查時，集團成員甚至以「土地已承租」為由，行徑囂張阻撓，企圖掩護不法行徑。

該集團不僅竊取國有資產，更涉及「黑吃黑」暴力事件。劉、謝兩名主嫌因懷疑僱用的石姓司機私自變賣掩埋的紅檜，竟夥同同夥將石男強行帶往宜蘭市某處私行拘禁並毒打，勒索36萬元，石男最後求饒並允諾賠償17萬餘元才得以獲釋。

暴力案件引發刑事警察局介入，檢察官林永敏銳察覺背後涉及集團性收贓，遂整合警、林、電信等多方資源，於114年9月底發動大規模搜索，動員霹靂小組與森林警察，瓦解這起橫行蘭陽溪的犯罪組織。

此案共查扣143支貴重林木，總重量約17公噸，市場價值估計超過新台幣500萬元，所有林木已由林業署宜蘭分署全數取回。

宜蘭地檢署強調，承辦檢察官林永因精準掌握犯罪脈絡，成功守護國土山林，榮獲行政院長卓榮泰表揚查緝國土保育有功人員；檢方將持續深化跨部會協作，利用科技蒐證強化辦案能量，籲請民眾若發現非法盜伐或破壞國土行為，應立即通報檢警，共同守護珍貴山林資源。

蘭陽溪爆發「山老鼠」集團盜取國有林木，還涉及黑吃黑暴力事件，檢警扣案包含檜木在內的貴重林木。圖／宜蘭地檢署提供
蘭陽溪爆發「山老鼠」集團盜取國有林木，還涉及黑吃黑暴力事件，檢警扣案包含檜木在內的貴重林木。圖／宜蘭地檢署提供
專案小組人員循線追查經「山老鼠」集團藏放樹林中的貴重林木。圖／宜蘭地檢署提供
專案小組人員循線追查經「山老鼠」集團藏放樹林中的貴重林木。圖／宜蘭地檢署提供
起出埋藏在蘭陽溪河川地的林木。圖／宜蘭地檢署提供
起出埋藏在蘭陽溪河川地的林木。圖／宜蘭地檢署提供
蘭陽溪「山老鼠」集團假種西瓜、真盗木，把包括檜木在內等貴重林木埋河床，還爆出黑吃黑，檢警循線查獲藏放倉庫準備變賣的林木。圖／宜蘭地檢署提供
蘭陽溪「山老鼠」集團假種西瓜、真盗木，把包括檜木在內等貴重林木埋河床，還爆出黑吃黑，檢警循線查獲藏放倉庫準備變賣的林木。圖／宜蘭地檢署提供

