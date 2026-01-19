蘭陽溪山老鼠集團假種西瓜 盗檜木埋河床還爆黑吃黑…宜檢起訴18人

宜蘭蘭陽溪爆發「山老鼠」集團盜取國有林木，劉姓、謝姓主嫌假借種植西瓜名義，長期盤踞蘭陽溪流域，把143支、重達17公噸的檜木等貴重林木埋於西瓜田下，伺機變賣。宜蘭地檢署偵結，依加重竊取森林主產物、私行拘禁及恐嚇取財等罪嫌，將劉、謝兩名主嫌在內的18名被告提起公訴。

全案起因於林業及自然保育署宜蘭分署於113年8月颱風季後，發現多起侵占貴重林木，並察覺承租河床的農業使用者似將貴重林木埋藏於河床，宜蘭分署人員前往勘查取回時遭到阻撓，懷疑不法向宜蘭地檢署請求協助，由專案組檢察官林永偵辦。

檢方調查發現，以劉男、謝男為首的犯罪集團，透過他人名義向水利署申請省道台7甲沿線的蘭陽溪河川地，名義上從事西瓜種植，實則將颱風季後漂流至該處的紅檜、扁柏等貴重林木，僱人操作怪手掩埋在西瓜田下。

當林務人員前往勘查時，集團成員甚至以「土地已承租」為由，行徑囂張阻撓，企圖掩護不法行徑。

該集團不僅竊取國有資產，更涉及「黑吃黑」暴力事件。劉、謝兩名主嫌因懷疑僱用的石姓司機私自變賣掩埋的紅檜，竟夥同同夥將石男強行帶往宜蘭市某處私行拘禁並毒打，勒索36萬元，石男最後求饒並允諾賠償17萬餘元才得以獲釋。

暴力案件引發刑事警察局介入，檢察官林永敏銳察覺背後涉及集團性收贓，遂整合警、林、電信等多方資源，於114年9月底發動大規模搜索，動員霹靂小組與森林警察，瓦解這起橫行蘭陽溪的犯罪組織。

此案共查扣143支貴重林木，總重量約17公噸，市場價值估計超過新台幣500萬元，所有林木已由林業署宜蘭分署全數取回。