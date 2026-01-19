快訊

簡立峰專欄／輝達推動自駕平台 對車廠是仙丹或毒藥？

至少已18死！智利森林大火2萬人急撤 2地區進入「災難狀態」

台股早盤跌逾100點 台積電開盤下跌15元

前男友不讓她離去…提告強制罪 再告民事及索討3個月房租共51萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

黃姓女子與劉姓前男友分手時，劉曾阻擋黃女離開被判處拘役30天；黃女再提出民事求償，連同兩人同居時，主張劉應負擔3個月的房租費及電費，總計索討51萬4789元，劉則主張出去吃飯都是他付錢，台南地院台南簡易庭判決劉僅須賠償精神慰撫金部分的4萬元。可上訴。

黃姓女子對劉姓前男友提出妨害自由刑事附帶民事賠償訴訟指出，兩人前年3月至同年7月同居在她所承租的台南市永康區2樓房屋，情變後她已在同年6月30日清晨請劉搬出去，劉竟翻桌、亂砸物品、拉扯她身體使她摔倒，她要撥打110報警卻遭搶走手機。

黃女表示，劉對她大吼「你不要給我出去」，過去還曾辱罵「幹你娘」、「操」、「青番」、「死一死去給人幹」等語；劉以強暴脅迫方式妨害她自由離去自由權與心理健康，造成她巨大心理創傷，台南地院去年7月底已依強制罪判處拘役30天，她要求劉應賠償精神慰撫金50萬元。

黃女主張，她過去有要求劉必須分擔一半房租，不然就搬走，劉仍住到前年7月18日才搬離；劉住在她房屋期間均未繳交房租，再依不當得利法律關係，請求劉給付同年3月至6月一半房租與電費共14789元，至於劉辯稱沒有每天住在該租屋處，不是免除租金的依據。

劉姓男子辯稱，他沒有拉扯黃女，他的行為都是為了黃女好，他不知道黃女貿然跑出去會不會被車撞，沒有妨礙黃女自由；同居時黃女沒有說需要分攤房租及電費，直到他搬走後才要求分攤，他沒有24小時都住在那邊，有時也會回父母家。

劉主張，交往時出去用餐大多是由他付錢，兩造是互惠關係，付出的金錢其實差不多，他不需要分攤房租及電費。

法院指出，依據刑事判決，劉以強暴手段妨礙黃女離去，堪認已不法侵害黃女自由權，黃女請求賠償其所受非財產上損害，洵屬有據；考量雙方身分資力、職業地位、事故發生始末、黃女所受精神上痛苦程度等，認定劉賠償4萬元為適當。

至於黃女請求劉給付同居期間一半的房租與水電費，劉辯稱兩造出去用餐大多由他付錢，雙方付出的金錢差不多；黃女並未就劉的抗辯再提出證據加以反駁，難認黃女此部分主張為真，駁回請求，因此部分請求並非刑事判決犯罪事實，應由黃女補繳裁判費。

黃姓女子與劉姓前男友分手時，劉曾阻擋黃女離開被判處拘役30天；黃女再提出民事求償，連同兩人同居時，主張劉應負擔3個月的房租費及電費。本報資料照片
黃姓女子與劉姓前男友分手時，劉曾阻擋黃女離開被判處拘役30天；黃女再提出民事求償，連同兩人同居時，主張劉應負擔3個月的房租費及電費。本報資料照片

台南 給付 金錢 男友 分手

延伸閱讀

跨分向線撞賓士GT跑車下場慘… 要賠156萬光代步費高達91萬

八旬男抓住7歲童手臂稱一起玩...挨告強制罪 稱「抓一下」仍判刑

不滿分局遭貶損！台南警留言 「2486」、「你是腦殘」 反擊下場曝

4婚男膠帶綁手毆打性侵女友...喊話「會娶她」求饒 最終判4年定讞

相關新聞

黑幫集團收購台灣護照轉賣大陸牟取暴利 宜蘭揪出4名收購者判刑

中國大陸人蛇集團勾結台灣犯罪組織收購台灣護照，再以20倍價格轉賣給隱匿身分的買家，牟取暴利，買家持假護照在各國進出，已知...

前男友不讓她離去…提告強制罪 再告民事及索討3個月房租共51萬

黃姓女子與劉姓前男友分手時，劉曾阻擋黃女離開被判處拘役30天；黃女再提出民事求償，連同兩人同居時，主張劉應負擔3個月的房...

台62線匝道堵車他追撞前車 害女腦震盪判賠10萬精神撫慰金

白姓男子前年開小貨車行經台62線往新北市瑞芳方向行駛，在東向8.7K處時，追撞前方因匝道迴堵暫停由王男駕駛的汽車，導致汽...

嫌髒、搶資源！宜蘭2街友持酒瓶「爆頭」打死同類 法官重判逾11年

宜蘭羅東鎮中山公園去年發生一起駭人聽聞的街友命案。林姓及張姓男街友因不滿新加入的蔡姓男子生活習慣差，嫌棄其「分物資、搶地...

跨分向線撞賓士GT跑車下場慘… 要賠156萬光代步費高達91萬

杭姓男子前年開車行經新北市金山區台2甲線8公里處，跨越分向限制線撞擊對向王姓男子駕駛的台灣賓士AMG-GT跑車，該跑車8...

醫材商手術房執刀風波 中榮最新懲處：3醫師停止手術2科主任免兼主管

台中榮總3名醫師日前遭投訴，放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術。台中榮總經過連串調查後，院方透過新聞稿表示，最新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。