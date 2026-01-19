前男友不讓她離去…提告強制罪 再告民事及索討3個月房租共51萬

黃姓女子與劉姓前男友分手時，劉曾阻擋黃女離開被判處拘役30天；黃女再提出民事求償，連同兩人同居時，主張劉應負擔3個月的房租費及電費，總計索討51萬4789元，劉則主張出去吃飯都是他付錢，台南地院台南簡易庭判決劉僅須賠償精神慰撫金部分的4萬元。可上訴。

黃姓女子對劉姓前男友提出妨害自由刑事附帶民事賠償訴訟指出，兩人前年3月至同年7月同居在她所承租的台南市永康區2樓房屋，情變後她已在同年6月30日清晨請劉搬出去，劉竟翻桌、亂砸物品、拉扯她身體使她摔倒，她要撥打110報警卻遭搶走手機。

黃女表示，劉對她大吼「你不要給我出去」，過去還曾辱罵「幹你娘」、「操」、「青番」、「死一死去給人幹」等語；劉以強暴脅迫方式妨害她自由離去自由權與心理健康，造成她巨大心理創傷，台南地院去年7月底已依強制罪判處拘役30天，她要求劉應賠償精神慰撫金50萬元。

黃女主張，她過去有要求劉必須分擔一半房租，不然就搬走，劉仍住到前年7月18日才搬離；劉住在她房屋期間均未繳交房租，再依不當得利法律關係，請求劉給付同年3月至6月一半房租與電費共14789元，至於劉辯稱沒有每天住在該租屋處，不是免除租金的依據。

劉姓男子辯稱，他沒有拉扯黃女，他的行為都是為了黃女好，他不知道黃女貿然跑出去會不會被車撞，沒有妨礙黃女自由；同居時黃女沒有說需要分攤房租及電費，直到他搬走後才要求分攤，他沒有24小時都住在那邊，有時也會回父母家。

劉主張，交往時出去用餐大多是由他付錢，兩造是互惠關係，付出的金錢其實差不多，他不需要分攤房租及電費。

法院指出，依據刑事判決，劉以強暴手段妨礙黃女離去，堪認已不法侵害黃女自由權，黃女請求賠償其所受非財產上損害，洵屬有據；考量雙方身分資力、職業地位、事故發生始末、黃女所受精神上痛苦程度等，認定劉賠償4萬元為適當。