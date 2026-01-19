台62線匝道堵車他追撞前車 害女腦震盪判賠10萬精神撫慰金

白姓男子前年開小貨車行經台62線往新北市瑞芳方向行駛，在東向8.7K處時，追撞前方因匝道迴堵暫停由王男駕駛的汽車，導致汽車車上乘客彭女受有腦震盪、頸部挫傷等傷勢，法官認為白男未保持安全距離及注意車前狀況有過失，判決要賠償醫療費6210元及精神撫慰金10萬元，共計10萬6210元。

基隆地院判決書指出，彭女主張，前年年4月10日晚間6時25分許，王男駕駛汽車搭載她，沿基隆市暖暖區台62線往新北市瑞芳區方向行駛，行駛至基隆市暖暖區台62線東向8.7K處時，因匝道迴堵，暫停在基隆市暖暖區台62線東向8.7K處。

彭女指出，白男當時沿同方向行駛，行駛至台62線東向8.7K處時，追撞王男的汽車，導致車禍事故發生，她的傷勢為頭部及其他部位鈍傷、腦震盪、頭暈及目眩、嘔吐、左側耳耳鳴、頸部挫傷、雙側膝部挫傷及右手擦傷等，請求侵權損害賠償醫療費6210元、精神慰撫金11萬3790元，共12萬元。白男未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作任何聲明或陳述。

法官審理表示，依道路交通安全規則，汽車在同一車道行駛時，除擬超越前車外，後車與前車之間應保持隨時可以煞停的距離，不得任意以迫近或其他方式，迫使前車讓道；汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車並行的間隔，並隨時採取必要的安全措施。

判決指出，白男未注意車前狀況及與其他用路車輛保持安全車距，且當時無不能注意情事，疏未注意，貿然前駛撞上王男駕駛的汽車，導致車禍發生並導致彭女受傷，要負擔損害賠償責任。