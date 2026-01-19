快訊

投書／關稅談判東亞賽場 台灣被「川普翔平」擊出滿貫全壘打

西班牙2列高鐵脫軌相撞已知10死百人傷 乘客：撞擊感覺像地震

台62線匝道堵車他追撞前車 害女腦震盪判賠10萬精神撫慰金

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

白姓男子前年開小貨車行經台62線往新北市瑞芳方向行駛，在東向8.7K處時，追撞前方因匝道迴堵暫停由王男駕駛的汽車，導致汽車車上乘客彭女受有腦震盪、頸部挫傷等傷勢，法官認為白男未保持安全距離及注意車前狀況有過失，判決要賠償醫療費6210元及精神撫慰金10萬元，共計10萬6210元。

基隆地院判決書指出，彭女主張，前年年4月10日晚間6時25分許，王男駕駛汽車搭載她，沿基隆市暖暖區台62線往新北市瑞芳區方向行駛，行駛至基隆市暖暖區台62線東向8.7K處時，因匝道迴堵，暫停在基隆市暖暖區台62線東向8.7K處。

彭女指出，白男當時沿同方向行駛，行駛至台62線東向8.7K處時，追撞王男的汽車，導致車禍事故發生，她的傷勢為頭部及其他部位鈍傷、腦震盪、頭暈及目眩、嘔吐、左側耳耳鳴、頸部挫傷、雙側膝部挫傷及右手擦傷等，請求侵權損害賠償醫療費6210元、精神慰撫金11萬3790元，共12萬元。白男未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作任何聲明或陳述。

法官審理表示，依道路交通安全規則，汽車在同一車道行駛時，除擬超越前車外，後車與前車之間應保持隨時可以煞停的距離，不得任意以迫近或其他方式，迫使前車讓道；汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車並行的間隔，並隨時採取必要的安全措施。

判決指出，白男未注意車前狀況及與其他用路車輛保持安全車距，且當時無不能注意情事，疏未注意，貿然前駛撞上王男駕駛的汽車，導致車禍發生並導致彭女受傷，要負擔損害賠償責任。

法官指醫療費6210元都有單據，彭女因車禍受有傷害，精神上確受有痛苦，精神撫慰金以10萬元為適當，判決白男共計要賠償彭女10萬6210元。

台62線匝道堵車他未注意追撞前車，害女腦震盪判賠10萬精神撫慰金。記者游明煌／攝影　
台62線匝道堵車他未注意追撞前車，害女腦震盪判賠10萬精神撫慰金。記者游明煌／攝影　

基隆 法官 車禍

延伸閱讀

影／國道1號北向苗栗段9車連環追撞1人傷 現場已排除

獨／國1竹北段3車追撞…拖吊竟出包 「事故車滑落」壓傷高公局人員

高雄福特電動野馬遭機車追撞 右車門遭撞凹、騎士腳輕傷

影／國1汐止5車連環追撞 23歲男「鬼切」代價慘重

相關新聞

黑幫集團收購台灣護照轉賣大陸牟取暴利 宜蘭揪出4名收購者判刑

中國大陸人蛇集團勾結台灣犯罪組織收購台灣護照，再以20倍價格轉賣給隱匿身分的買家，牟取暴利，買家持假護照在各國進出，已知...

台62線匝道堵車他追撞前車 害女腦震盪判賠10萬精神撫慰金

白姓男子前年開小貨車行經台62線往新北市瑞芳方向行駛，在東向8.7K處時，追撞前方因匝道迴堵暫停由王男駕駛的汽車，導致汽...

嫌髒、搶資源！宜蘭2街友持酒瓶「爆頭」打死同類 法官重判逾11年

宜蘭羅東鎮中山公園去年發生一起駭人聽聞的街友命案。林姓及張姓男街友因不滿新加入的蔡姓男子生活習慣差，嫌棄其「分物資、搶地...

跨分向線撞賓士GT跑車下場慘… 要賠156萬光代步費高達91萬

杭姓男子前年開車行經新北市金山區台2甲線8公里處，跨越分向限制線撞擊對向王姓男子駕駛的台灣賓士AMG-GT跑車，該跑車8...

醫材商手術房執刀風波 中榮最新懲處：3醫師停止手術2科主任免兼主管

台中榮總3名醫師日前遭投訴，放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術。台中榮總經過連串調查後，院方透過新聞稿表示，最新...

醉漢大鬧圓山花博 砸椅子傷及安管遭管束送辦

孫姓男子今凌晨在台北市中山區圓山花博園區內酒醉滋事遭安管人員制止，怒砸椅子波及安管，導致對方腿部受擦挫傷，警方介入後孫男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。