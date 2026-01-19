黑幫集團收購台灣護照轉賣大陸牟取暴利 宜蘭揪出4名收購者判刑

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

中國大陸人蛇集團勾結台灣犯罪組織收購台灣護照，再以20倍價格轉賣給隱匿身分的買家，牟取暴利，買家持假護照在各國進出，已知有14本護照流到希臘及印尼等國，檢警去年查出收購者及出售護照等共犯。宜蘭地方法院最近針對鄭子娟等4名收購者，判處1年2月到2年2月不等刑期。

據了解，黑幫人蛇集團利用中華民國護照在全球100多個國家享有免簽入境待遇優勢，高價出售給有特殊需求對象，其中又以中國大陸的客戶為主，運用台灣護照當成保護傘，遊走於各國。

宜蘭地檢署檢察官陳怡龍接獲情資，指揮刑事局、縣警局成立專案小組，深入追查發現，至少14本護照被收購後寄往國外，並查獲收購集團4名成員及6名出售護照者，檢方起訴後移到宜蘭地方法院審理。

據了解，47歲鄭子娟來台結婚取得身分證後離婚，返回中國大陸與前夫何財龍復婚，2人被福建省幫派吸收，2023年7、8月間，鄭女與32歲台籍男子賴柏強在台成立「護照收購集團」，賴招募同夥沈東池、林禹丞加入，聽命於何財龍指揮。

集團分工，鄭女等4人以每本6000到1萬元在宜蘭收購護照，鄭女、賴男依照何財龍指示，把護照寄到希臘、印尼等國，每寄出一本護照給後，何財龍發給1萬7000元酬勞，人蛇集團則以1萬歐元、約30萬元台幣轉賣中國客戶，不法牟取20倍利潤。

宜蘭地檢署2024年3月陸續收網，出售護照6名被告在同年7月，遭宜蘭地院判處3月到6月有期徒刑，4名收購被告則是最近判刑。

法院判決，鄭子娟、賴柏強涉犯參與犯罪組織罪、共同犯買賣護照罪、以護照抵充債權罪，分別被判2年及2年2月；沈東池、林禹丞共同犯買賣護照罪，判刑1年4月與1年2月，林獲緩刑3年。

兩岸黑幫人蛇集團收購台灣護照，再轉賣給中國大陸的買家，從中牟取20倍暴利，宜蘭地方法院最近針對4名收購者做出判決，判處1年2月到2年2月不等刑期。記者戴永華／攝影
兩岸黑幫人蛇集團收購台灣護照，再轉賣給中國大陸的買家，從中牟取20倍暴利，宜蘭地方法院最近針對4名收購者做出判決，判處1年2月到2年2月不等刑期。記者戴永華／攝影

台灣護照 人蛇集團 宜蘭

延伸閱讀

宜蘭新月百貨停車場驚傳保時捷被砸！竟是同車號、2嫌砸錯車賠慘了

宜蘭近海規模4.9極淺層地震 氣象署：宜花、雙北均搖晃2至3秒

12縣市有感！宜蘭近海發生規模4.9地震 花蓮宜蘭震度4級

北宜高鐵爭議不休 張景森喊年底辦「宜蘭高鐵公投」縣府說話了

相關新聞

跨分向線撞賓士GT跑車下場慘… 要賠156萬光代步費高達91萬

杭姓男子前年開車行經新北市金山區台2甲線8公里處，跨越分向限制線撞擊對向王姓男子駕駛的台灣賓士AMG-GT跑車，該跑車8...

國一少女瞞年齡稱晚讀1年 和油漆工發生性行為…法官判他緩刑原因曝

澎湖一名國一少女前年2月在網路結識20歲顏姓油漆工，少女隱瞞年齡稱自己晚讀1年已14歲，4個月後顏男發生性關係，少女母親...

嫌髒、搶資源！宜蘭2街友持酒瓶「爆頭」打死同類 法官重判逾11年

宜蘭羅東鎮中山公園去年發生一起駭人聽聞的街友命案。林姓及張姓男街友因不滿新加入的蔡姓男子生活習慣差，嫌棄其「分物資、搶地...

黑幫集團收購台灣護照轉賣大陸牟取暴利 宜蘭揪出4名收購者判刑

中國大陸人蛇集團勾結台灣犯罪組織收購台灣護照，再以20倍價格轉賣給隱匿身分的買家，牟取暴利，買家持假護照在各國進出，已知...

台南男大生將國中女帶回學校宿舍嘗禁果「賠50萬」 法院以有悔意判緩刑

陳姓男大生透過網路交友軟體認識國中二年級女學生，明知對方可能未滿14歲，仍帶回學校宿舍發生性行為；法院審理時，陳承認犯行...

醫材商手術房執刀風波 中榮最新懲處：3醫師停止手術2科主任免兼主管

台中榮總3名醫師日前遭投訴，放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術。台中榮總經過連串調查後，院方透過新聞稿表示，最新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。