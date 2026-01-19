基隆冰櫃焚屍案 3男判12到11年徒刑

基隆冰櫃焚屍案陳男等3人被判12年不等徒刑，曾在八堵倉庫使用乙炔燒毀遺體未果後棄置小貨車。記者游明煌／翻攝 男子陳張成與趙姓老翁有百萬金錢糾紛，趙翁淪為街友無力償還，前年在基隆火車站徘徊，被陳的友人強押到陳住處談判，遭拘禁、凌虐毆打多日後死亡，陳男等人還焚屍滅跡、藏冰櫃棄置小貨車因而曝光。法官依共同剝奪他人行動自由致死、損壞遺棄屍體等罪，判處陳男等3人12年不等徒刑。

判決指出，69歲趙姓老翁以名下有土地資產名義，多次向陳男借貸，事後避不見面，前年11月27日陳男友人江男發現後通知陳男，陳男聯繫友人吳男一同趕往現場，一行人將趙押到陳家談判，逼問如何還債。

趙企圖脫身，哀求指名下有土地，因證件遺失無法過戶，再被押到戶政相關單位等補辦身分證、健保卡，但陳男等發現趙持有的土地是家族共有，無法單獨過戶，催討無果。到了29日，陳男再帶趙男向其兄長要錢還是一無所獲後，將人帶回家中囚禁、凌虐，11月30日深夜趙氣絕身亡。

陳男等人為避免暫置在新北平溪山區的趙男遺體遭發現，吳男先購買淺色浴缸以便裝趙男遺體，再將遺體載往新北十分寮露營區清洗遺體，接著將遺體載運至基隆暖暖區八堵路倉庫冰櫃內存放。

遺體腐敗產生氣味，陳男等人又多次棄屍未果，決議租借乙炔燒毀遺體，前年12月26日凌晨，在八堵倉庫1樓使用乙炔燒毀遺體不成而放棄，29日將載遺體的小貨車移至基隆東光路、培德路口路邊停放被發現全案才曝光。

主嫌陳男等3人否認凌虐，法官認為趙男遭拘禁期間，除吃飯、上廁所，長時間遭控制在寬度約76公分空間，不時遭毆打，還被以熱融膠條持續毆打胸口、脖子、背部成傷，環境條件惡劣，健康惡化最終導致身亡，認定拘禁行為與死亡有因果關係。

法官表示，陳男因追討債務，江男、吳男僅為圖協助討債的報酬，共同剝奪被害人行動自由，拘禁期間毆打被害人，且未予適當治療或送醫救治，還企圖損害遺體，分別判處陳男、江男、吳男12年、11年、11年6月不等徒刑。