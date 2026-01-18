快訊

洪詩照顧失智公公話題延燒 李運慶挨酸「錯嫁」回嗆：是你嫁嗎？

鄭麗君率隊敲定台美貿易協議關稅15% 卓榮泰明晨親赴桃園接機

室內開火通風不良…年貨試吃會釀一氧化碳中毒 主辦單位曝光

國一少女瞞年齡稱晚讀1年 和油漆工發生性行為…法官判他緩刑原因曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖一名國一少女前年2月在網路結識20歲顏姓油漆工，少女隱瞞年齡稱自己晚讀1年已14歲，4個月後顏男發生性關係，少女母親得知報警；澎湖地院查少女出生時間在案發時已滿14歲無誤，審酌顏無前科，深具悔意且和少女達成和解，判處5月徒刑，緩刑2年，條件為向公庫支付2萬元，接受教育輔導4場次。

澎湖地院判決指出，一名就讀國一的少女，於前年2月透過網路交友認識當油漆工的顏姓男子，2人交往期間，少女向顏男表示，自己晚讀1年，年齡已14歲。

雙方交往4個月後，2人在顏男住處發生性交行為，因少女天亮後才返家，經母親追問下，才說出和顏男發生性行為之事，母親憤而報警；顏男被澎湖地檢署依妨害性自主罪提起公訴。

案經澎湖地院審理，法官調查少女出生年月日，和顏男發生性行為，的確為14歲以上未滿16歲之人，審酌顏男行為時年輕氣盛，和少女在兩情相悅下發生性交行為，惡性尚非重大；因顏男犯後均坦承犯行，深具悔意，考量和少女達成和解，判處5月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並於本判決確定翌日起6月內，向公庫支付2萬元，並應依檢察官執行命令完成認知教育輔導4場次。

澎湖一名國一少女和油漆工網路交友成男女朋友，雙方發生性行為，法官判油漆工5月徒刑，緩刑2年。（示意圖）圖／取自Ingimage
澎湖一名國一少女和油漆工網路交友成男女朋友，雙方發生性行為，法官判油漆工5月徒刑，緩刑2年。（示意圖）圖／取自Ingimage

澎湖 性關係 性行為 妨害性自主

延伸閱讀

澎湖「年年有魚」路跑 完賽獲石斑魚

約未成年少女「每月性交一次」還拍片紀錄 新北男遭判10月徒刑

印度19歲女遭5男性侵 警方逮2人包括1警車司機、3嫌仍在逃

全紅嬋去摘草莓 留長髮、明顯變瘦 網讚：變美少女

相關新聞

醫材商代刀新影片流出…台中榮總改嚴懲3醫師 明起衛生局調查

台中榮總3名醫師日前遭投訴，放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術。台中榮總今發出新聞稿，表示在看到新影片之後，下午...

醫材商手術房執刀風波 中榮最新懲處：3醫師停止手術2科主任免兼主管

台中榮總3名醫師日前遭投訴，放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術。台中榮總經過連串調查後，院方透過新聞稿表示，最新...

台南男大生將國中女帶回學校宿舍嘗禁果「賠50萬」 法院以有悔意判緩刑

陳姓男大生透過網路交友軟體認識國中二年級女學生，明知對方可能未滿14歲，仍帶回學校宿舍發生性行為；法院審理時，陳承認犯行...

國一少女瞞年齡稱晚讀1年 和油漆工發生性行為 法官判他緩刑原因曝

澎湖一名國一少女前年2月在網路結識20歲顏姓油漆工，少女隱瞞年齡稱自己晚讀1年已14歲，4個月後顏男發生性關係，少女母親...

跨分向線撞賓士GT跑車下場慘… 要賠156萬光代步費高達91萬

杭姓男子前年開車行經新北市金山區台2甲線8公里處，跨越分向限制線撞擊對向王姓男子駕駛的台灣賓士AMG-GT跑車，該跑車8...

醉漢大鬧圓山花博 砸椅子傷及安管遭管束送辦

孫姓男子今凌晨在台北市中山區圓山花博園區內酒醉滋事遭安管人員制止，怒砸椅子波及安管，導致對方腿部受擦挫傷，警方介入後孫男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。