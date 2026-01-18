跨分向線撞賓士GT跑車下場慘… 要賠156萬光代步費高達91萬

杭姓男子前年開車行經新北市金山區台2甲線8公里處，跨越分向限制線撞擊對向王姓男子駕駛的台灣賓士AMG-GT跑車，該跑車8年車齡仍值300多萬元，法官判決杭男要賠償代步費、減損價值及精神撫慰金共156萬元，其中光是修車期間租車代步費用每天3980元計算，共231天，就得要91萬元。

基隆地院判決書指出，王男主張，前年10月23日下午1時41分許，杭男駕駛汽車行經新北市金山區台2甲線8公里處，貿然跨越分向限制線，撞及在對向他駕駛的汽車，導致他的車左前大樑支架、水箱架及車體多處受損，並造成他右側足部挫傷。

王男的車是台灣賓士AMG-GT跑車，新車要價600多萬元，王男車輛是8年多的車齡，因受損進廠維修，他說，維修期間自前年10月25日至去年6月12日，這期間他無法使用車輛，請求損害賠償，應以同款車型的租賃費用計算，但市場上並無人出租與他的車輛同款車型，故以車輛同等級車輛租賃1日費用3980元、以維修期間日數231日計算，修復車輛期間所失利益，3980元×231日等於91萬9380元。

另該跑車8年車齡仍值300多萬元，因車禍車輛市場交易價值貶損60萬、鑑定費用3萬元，醫藥費支出等請求精神慰撫金1萬元，共請求156萬5716元。

杭男則指出，王男主張無法使用車輛利益損失91萬無理由，未提出證據證明該車輛於維修期間有確定的計畫、安排，甚或就該車輛有營利之事實，原告既非以出租車輛為業，自不得主張如同租車費同等級的營業收入，且原告亦無租賃同級車款駕駛的必要性，且所提車輛交易價值貶損金額也過高。

法官審理指出，杭男未依規定駛入來車道肇事導致事故發生，要負過失侵權行為，有因果關係。王男雖未提出租車代步費用收據，但汽車為現代人生活常見的交通代步工具，王在車輛修車期間，受有「無法使用車輛」的損失，王縱未實際支出租金，仍屬本應支出而未支出的車輛租金；王男開的車不只通行功能，還兼具安全性與舒適度，所失利益應以同級車的租金計算，才能得填補無法使用該車所受的損失，求償91萬元代步費有理由。