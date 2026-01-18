醫材商代刀新影片流出…台中榮總改嚴懲3醫師 明起衛生局調查

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中榮總3名醫師日前遭投訴，放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術。台中榮總今發出新聞稿，表示在看到新影片之後，下午召開緊急院部會議做出新的懲處。已進行調查中的衛生局亦表示，已約談過涉案3名醫師，雖然都否認不法，但明起將針對涉案情節進行調查，若查出有手術室容留密醫行為，將依據醫療法第28條規定，先開罰30萬至150萬罰金。

衛生局也說，另外，醫師若容留非醫事人員執行醫療行為，可依「醫師法」第28條之4規定，處新臺幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

據了解，台中榮總最早在媒體爆料的6日聲稱該院並未有讓任何廠商從事醫療行為，7日又組成調查小組，說明「明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為」但副院長李政鴻也說明，由於影片模糊，時間、地點、廠商是否操刀等仍待釐清，會盡快調查出爐，一旦有違規情事將送人事評議委員會懲處，後來並記3位醫師申誡。

雖然如此，中榮給衛福部的內部調查仍以醫師未依規定申請，但「廠商沒有動刀」為主基調。不過，因事涉違反醫療法和醫師法，不僅衛福部、中市衛生所都已動起來，連台中地檢署也分案調查，加上「知新聞」前天刊出的最新畫面顯示，醫材廠商持手術器械，在開刀房為病人執行手術。且明白標示了廠商和醫師位置，使得案情進一步明朗，也促使中榮今天不得不趕緊再開院內會議做出最新懲處。

據了解，涉案3位醫師平日都有不錯風評，中榮一開始也十分謹慎地處理此案，以免傷及同仁聲譽。不過，因爆料者可以隨案情進展丟出更多的影片，終究使得中榮不得不正視此一問題，並做出調查期間3位涉案醫師停止手術業務，以及免除微創性神經外科科主任鄭文郁、神經外科科主任楊孟寅主管職的處分。

醫界指出，醫材廠商協助技術示範常見，但實際執刀必須由合格醫師負責，且從專業風險與責任來看，一般醫師並不太可能讓廠商「搶著下刀」。但因為媒體流出的手術室畫面，疑似與院方調查結果不一致，成為台中榮總調整懲處和醫政單位加緊調查的轉折。

衛生局今表示，3名涉案醫師都否認不法，明天將針對涉案情節進行調查，若查出有在手術室容留密醫行為，依據醫療法第28條規定，將開罰醫師30萬至150萬罰金。另醫師若容留非醫事人員執行醫療行為，可依「醫師法」第28條之4規定，處新臺幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

台中榮總3名醫師日前遭投訴，放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術。圖／取自台中榮總網站
