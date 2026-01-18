台南男大生將國中女帶回學校宿舍嘗禁果「賠50萬」 法院以有悔意判緩刑

陳姓男大生透過網路交友軟體認識國中二年級女學生，明知對方可能未滿14歲，仍帶回學校宿舍發生性行為；法院審理時，陳承認犯行，表示願提出50萬元賠償，台南地院念其年紀甚輕，確有悔意，依妨害性自主罪判刑1年10月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束。可上訴。

判決指出，台南市1所私立大學陳姓男大生前年9月透過網路交友軟體「探探」認識當時未滿14歲的國中二年級女學生，明知對方仍是國中生，仍相約在一間超商見面；當天中午見面後，陳提議帶女生到學校的宿舍聊聊，女生答應後，陳將她帶回宿舍時就與對方發生性行為。

之後女生母親發現女兒有異狀，查看手機報警提告；偵訊時，陳姓男大生承認發生性行為，沒有強迫對方，但辯稱有問她是不是國二，她的言行舉止不像國中，有可能是14歲或14歲以上未滿16歲。檢方認為，陳自己是大一學生，參以我國學制，應知悉國二學生年紀為13至14歲。

檢方認定，陳應可預見女學生於案發時年紀可能為未滿14歲女子，卻未確認清楚逕與發生性行為，主觀上已預見被害人可能未滿14歲，或14歲以上未滿16歲之人，竟仍執意為之，自有對未滿14歲女子為性交不確定故意，依妨害性自主對未滿14歲女子為性交罪提起公訴。

合議庭審理時，陳姓男大生承認犯行，依據女生指證、手繪陳的宿舍房間平面圖、2人「探探」、「Instagram」通訊軟體訊息往來截圖、醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書等佐證，認定陳的自白與事證相符，本案事證明確，陳的犯行堪以認定，應依法論科。

合議庭指出，案發時陳就讀大學一年級，甫年滿18歲，正值年輕氣盛，對於男女間性愛行為充滿好奇與衝動，思慮或有不周，未能克制一時情慾，致觸法網；陳並非以暴力或違反女方意願為之，堪認主觀惡性並非重大，又承認犯行，提出以50萬元代價賠償，依法酌減其刑。

合議庭審酌，陳的行為影響女生身心健康與人格發展，所為誠有不該，雖然被害人未接受和解，但考量其年紀甚輕、承認犯行，確有悔意，目前仍為大學在學生，依對於未滿14歲女子為性交罪，判刑1年10月、宣告緩刑3年，為避免再犯，緩刑期間命應接受法治教育2場次。