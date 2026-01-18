快訊

醫材商手術房執刀風波 中榮最新懲處：3醫師停止手術2科主任免兼主管

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中榮總3名醫師日前遭投訴，放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術。台中榮總經過連串調查後，院方透過新聞稿表示，最新懲處出爐，並聲明看到新影片之後，今天下午召開緊急院部會議決議如下：

1、因影片高度懷疑廠商執刀，中榮會全力配合衛福部、台中市衛生局及檢調的調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。

2、調查期間3位涉案醫師停止手術業務，其中兩位科主任醫師（微創性神經外科科主任鄭文郁、神經外科科主任楊孟寅）免兼主管一職。

3、涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。

4、神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。

衛福部日前要求台中榮總在今天（18日）以前提出書面報告，衛福部醫事司長劉越萍曾表示，根據報告內容，院方坦承被指涉的3名醫師皆違規，未依規定登記報備就放廠商進手術室，因此各記申誡一次，院方同時提出改革方案，未來醫材廠商若進入管制區，一律須經院長核可。中榮今天則表示，是在看到新影片證據後，有最新一波的新懲處出爐。

台中榮總日前被爆出3名外科醫師，放任醫材廠商進入手術室執行手術。圖／取自台中榮總網站
台中榮總日前被爆出3名外科醫師，放任醫材廠商進入手術室執行手術。圖／取自台中榮總網站

