醉漢大鬧圓山花博 砸椅子傷及安管遭管束送辦
孫姓男子今凌晨在台北市中山區圓山花博園區內酒醉滋事遭安管人員制止，怒砸椅子波及安管，導致對方腿部受擦挫傷，警方介入後孫男持續情緒失控，當場施以保護管束，由於受傷的安管提告，警方詢後依傷害罪嫌將孫男送辦。
警方調查，1月18日凌晨4時許在圓山花博園區內泥醉，不斷喧嘩滋事並舉起園區內的椅子亂丟，鄭姓安管制止時遭砸中腿部，因而受擦挫傷，員警獲報到場時，孫男赤裸上身，仍情緒激動，遭員警保護管束。
孫男後續情緒逐漸冷靜下來，意識到自己滋事遭管束，開始掉淚、自責道歉，由於鄭男向警方提告，警方詢後依傷害罪嫌將孫男函送台北地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾遭遇糾紛應理性處理，切勿訴諸暴力，警方針對暴力事件，定將嚴辦到底，絕不寬貸。
