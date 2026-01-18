伸縮縫如「爆胎刺客」台62去年底接連兩起 受害車主怒提國賠

台62線萬瑞快速道路角鋼伸縮縫破損條狀金屬物撬起、接縫處破損，去年底接連發生兩次意外事故，總共造成約30輛汽車通過時爆胎，有車主聲請國賠，形容伸縮縫如「爆胎刺客」。立委說，此事故凸顯公路局在道路維護與公共安全問題應提升施工品質，不要再讓類似的事故重複上演。

台62線萬瑞快速道路因經常有貨櫃車、砂車車、聯結車等往來國一．國三、基隆港、貨櫃場，道路容易受損。去年10月7日上午，台62線西向指標4.5公里路段，伸縮縫有金屬物撬起，造成25輛汽車爆胎，幸好無人受傷。

當時1名保時捷電動車駕駛說，行經此處伸縮縫時，整輛車突然飛起來，右側2顆輪胎爆胎，估計光換2顆輪胎費用就要近5萬元，底盤也恐受損，會提出國家賠償。

另有一名駕駛人說，道路如「爆胎刺客」，對駕駛人而言有嚴重的安全威脅，會反應不及，萬一爆胎後發生其他意外，不堪設想。

去年11月19日中午台62七堵前出口 也因橋面接縫破損、碎石未清理，造成多輛汽車爆胎，引發駕駛人怨言，疑因施工不慎。

立委王正旭表示，此事故凸顯道路維護與公共安全問題，要求基隆工務段未來不能再發生類似的事件，務必維護良好用路品質提供給用路人。

王正旭基隆服務處主任潘俊宏說，事發後服務處聯繫基隆工務段要求務必給予受損車主協助、賠償車損，雖然車輛賠償事宜已經進入國賠程序，道路工程品質和維護作業仍要嚴加檢討。

立委林沛祥表示，台62線10月、11月接連發生兩起類似狀況，都是因為道路伸縮縫維護或施工問題造成，已要求公路局提升施工品質並檢討，不要再讓類似的事故重複上演。