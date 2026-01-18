快訊

李偉文／多少錢才能安享天年？4個理由不用煩惱退休金不夠

日本廁所驚見「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻：一秒回國

森林王子回來了！獲聘竹市政顧問 張泰山：協助更多年輕選手勇敢築夢

聽新聞
0:00 / 0:00

伸縮縫如「爆胎刺客」台62去年底接連兩起 受害車主怒提國賠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

台62線萬瑞快速道路角鋼伸縮縫破損條狀金屬物撬起、接縫處破損，去年底接連發生兩次意外事故，總共造成約30輛汽車通過時爆胎，有車主聲請國賠，形容伸縮縫如「爆胎刺客」。立委說，此事故凸顯公路局在道路維護與公共安全問題應提升施工品質，不要再讓類似的事故重複上演。

台62線萬瑞快速道路因經常有貨櫃車、砂車車、聯結車等往來國一．國三、基隆港、貨櫃場，道路容易受損。去年10月7日上午，台62線西向指標4.5公里路段，伸縮縫有金屬物撬起，造成25輛汽車爆胎，幸好無人受傷。

當時1名保時捷電動車駕駛說，行經此處伸縮縫時，整輛車突然飛起來，右側2顆輪胎爆胎，估計光換2顆輪胎費用就要近5萬元，底盤也恐受損，會提出國家賠償。

另有一名駕駛人說，道路如「爆胎刺客」，對駕駛人而言有嚴重的安全威脅，會反應不及，萬一爆胎後發生其他意外，不堪設想。

去年11月19日中午台62七堵前出口 也因橋面接縫破損、碎石未清理，造成多輛汽車爆胎，引發駕駛人怨言，疑因施工不慎。

立委王正旭表示，此事故凸顯道路維護與公共安全問題，要求基隆工務段未來不能再發生類似的事件，務必維護良好用路品質提供給用路人。

王正旭基隆服務處主任潘俊宏說，事發後服務處聯繫基隆工務段要求務必給予受損車主協助、賠償車損，雖然車輛賠償事宜已經進入國賠程序，道路工程品質和維護作業仍要嚴加檢討。

立委林沛祥表示，台62線10月、11月接連發生兩起類似狀況，都是因為道路伸縮縫維護或施工問題造成，已要求公路局提升施工品質並檢討，不要再讓類似的事故重複上演。

公路局北區養護工程分局基隆工務段指出，10月事故路段在瑞芳往萬里方向7號橋的A2橋台內側車道，原已排定要更換伸縮縫角鋼，前一天臨時損壞引發行車事故，事後都已妥善處理，協助車主後續處理程序，並已加強伸縮縫維護及檢修。

台62線萬瑞快速道路去年10月西向指標4.5公里路段，伸縮縫有金屬物撬起，造成25輛汽車爆胎，幸好無人受傷。記者游明煌／翻攝
台62線萬瑞快速道路去年10月西向指標4.5公里路段，伸縮縫有金屬物撬起，造成25輛汽車爆胎，幸好無人受傷。記者游明煌／翻攝

基隆港 車主

延伸閱讀

白提三班護病比入法今協商無結論 國民黨明提版本付委後再協商

陳菁徽不再參與代孕條文審查 陳昭姿抱不平反批綠雙標

長照3.0上路迎缺工時代 照顧不離職成關鍵課題…家總倡長期照顧安排假

彰化熱心郵差遭路樹壓死 公路局拒國賠...竟還辯：他雨天送信有過失

相關新聞

懷孕空姐轉地勤遭拒被迫留職停薪 華航涉懷孕歧視挨罰32萬

在華航服務超過20年的張姓空姐因懷孕轉任地勤遭拒，只能被迫留職停薪，害張女拿不到全額薪資，她提告爭取權益，獲賠45萬餘元...

伸縮縫如「爆胎刺客」台62去年底接連兩起 受害車主怒提國賠

台62線萬瑞快速道路角鋼伸縮縫破損條狀金屬物撬起、接縫處破損，去年底接連發生兩次意外事故，總共造成約30輛汽車通過時爆胎...

台南幼稚園女師見男童毆打女童 持鍋鏟教訓還將人拖行致手腳挫傷

台南市安南區林姓女幼稚園老師因見陳姓男童毆打女同學，竟持鍋鏟毆打陳童，還將人拖行在地，導致幼童右膝挫傷併瘀血、左腕挫傷併...

女友趴引擎蓋阻她酒駕遭甩死 告代火大：騙國民法官說不會上訴

林姓女房仲2024年與同事到宜蘭遊玩，帶張姓女伴同行，張女欲酒駕，林女以肉身趴在車輛引擎蓋上勸阻，被甩飛後傷重慘死，宜蘭...

標誌不合格害騎士喪命 國賠165萬

廿六歲王姓機車騎士行經台中市政府旁的西屯區文心路二段時，未發現前方道路左彎，衝出車道撞上路燈桿喪命，死者父母控訴台中市交...

無心跳器捐指引 納司法相驗流程

去年有法醫質疑「無心跳器捐」制度有活摘器官之嫌，主要反映法界對捐贈流程的認知落差。長年來，無心跳器捐需由檢方相驗後才能啟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。