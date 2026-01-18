快訊

台南幼稚園女師見男童毆打女童 持鍋鏟教訓還將人拖行致手腳挫傷

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市安南區林姓女幼稚園老師因見陳姓男童毆打女同學，竟持鍋鏟毆打陳童，還將人拖行在地，導致幼童右膝挫傷併瘀血、左腕挫傷併瘀血、左上臂挫傷併瘀青；教育局裁罰3萬元，並公布姓名，案經家長提告，檢方起訴，法院審理期間撤告，台南地院判決公訴不受理。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，林姓女子為台南市安南區一間幼稚園老師，前年7月12日上午10時許，因另一名陳姓男童毆打女同學，林女竟持鍋鏟毆打陳童，並將陳童拖行在地，致陳童受有右膝挫傷併瘀血、左腕挫傷併瘀血、左上臂挫傷併瘀青傷害，家長報警提告。

台南市教育局依教保服務人員條例教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為，對林女裁處罰鍰3萬元，並公布姓名；檢方偵訊時，林女承認犯行，且有其他幼稚園老師證述、幼兒園監視器畫面、醫院診斷證明書、教育局調查報告等佐證。

檢方認定林女涉犯刑法成年人對兒童犯傷害罪，應依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑，將她提起公訴，聲請簡易判決處刑；法院指出，審酌全案卷證，認定與檢方相同，因本案屬告訴乃論之罪，經審理期間陳姓男童的家長撤回告訴，判決公訴不受理。

台南市安南區林姓女幼稚園老師因見陳姓男童毆打女同學，竟持鍋鏟毆打陳童，還將人拖行在地，導致幼童右膝挫傷併瘀血、左腕挫傷併瘀血、左上臂挫傷併瘀青。本報資料照片
台南 教育局 幼稚園

相關新聞

懷孕空姐轉地勤遭拒被迫留職停薪 華航涉懷孕歧視挨罰32萬

在華航服務超過20年的張姓空姐因懷孕轉任地勤遭拒，只能被迫留職停薪，害張女拿不到全額薪資，她提告爭取權益，獲賠45萬餘元...

台南幼稚園女師見男童毆打女童 持鍋鏟教訓還將人拖行致手腳挫傷

台南市安南區林姓女幼稚園老師因見陳姓男童毆打女同學，竟持鍋鏟毆打陳童，還將人拖行在地，導致幼童右膝挫傷併瘀血、左腕挫傷併...

女友趴引擎蓋阻她酒駕遭甩死 告代火大：騙國民法官說不會上訴

林姓女房仲2024年與同事到宜蘭遊玩，帶張姓女伴同行，張女欲酒駕，林女以肉身趴在車輛引擎蓋上勸阻，被甩飛後傷重慘死，宜蘭...

標誌不合格害騎士喪命 國賠165萬

廿六歲王姓機車騎士行經台中市政府旁的西屯區文心路二段時，未發現前方道路左彎，衝出車道撞上路燈桿喪命，死者父母控訴台中市交...

無心跳器捐指引 納司法相驗流程

去年有法醫質疑「無心跳器捐」制度有活摘器官之嫌，主要反映法界對捐贈流程的認知落差。長年來，無心跳器捐需由檢方相驗後才能啟...

法務部：先釐清無心跳是否「法定」死亡

宜蘭一所醫院去年傳出「非病死器捐流程」爭議，宜蘭地檢署指檢察官獲報時，依「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」規定，認定...

