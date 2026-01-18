標誌不合格害騎士喪命 國賠165萬

廿六歲王姓機車騎士行經台中市政府旁的西屯區文心路二段時，未發現前方道路左彎，衝出車道撞上路燈桿喪命，死者父母控訴台中市交通局標誌不明，提告求償四三四萬元。台中地院調查，事故地為四線車道，應放置大型尺寸「輔二」標誌引導用路人方向，但現場僅設標準尺寸標誌，判中市交通局國賠一六五萬餘元。

記者實地勘查，事故處的左彎處設有連續四個「輔二」標誌，搭配燈光閃爍，日夜間均可辨識，但目前仍為長七十四公分、寬六十公分的「標準」尺寸；而非規定的大型標誌。

台中市交通局解釋，案發時現場為四車道，後續已「瘦身」為三車道，因此標準尺寸即符合規範，該國賠案是否上訴？將再研議。

死者父母控訴，交通局未依規定在左彎道路放置大型的安全方向引導標誌「輔二」，害兒子在二○二三年十月六日騎機車從市政北三路往市政北一路方向，經文心路二段時無法即時反應前方為左彎路，打滑衝出、撞上燈桿死亡。父母主張交通局公共設施設置有欠缺，請求國賠四三四萬餘元。

交通局抗辯，現場標誌符合規則、反光清楚可見，可供用路人正常辨識態樣，無欠管理，並稱王酒駕、連續五次超車，因酒精、天雨路滑、車速過快才造成憾事，並爭執扶養費、精神慰撫金過高。

台中地院勘查案發現場為「四車道」，交通局也認定該處屬「易肇事之彎道路段」，依道路交通標誌標線號誌設置規則第一三四條規定，應該放置大尺寸的「輔二」標誌，但交通局僅設標準尺寸。

中院認為，安全方向導引標誌「輔二」是促使駕駛人減速、引導行駛方向安全，監視器拍下王一路朝前駛出車道撞擊，若有大型標誌，應能提醒即早發現彎道，可見交通局公共設施設置有欠缺，考量王超速、未注意天雨路滑也應付一半責任，判交通局國賠王的父母共一六五萬餘元，仍可上訴。