無心跳器捐指引 納司法相驗流程

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引修正，可望年增兩成器捐量。示意圖。本報資料照片

去年有法醫質疑「無心跳器捐」制度有活摘器官之嫌，主要反映法界對捐贈流程的認知落差。長年來，無心跳器捐需由檢方相驗後才能啟動手術，不少案例在等待相驗期間，器官因受損而無法移植；衛福部與法務部去年底召開會議後，衛福部決定修訂指引，導入司法相驗流程，爭取無心跳器捐數量，最快今年上半年公告。

心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引若修訂，可望年增兩成器捐量。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲指出，台灣目前的器官捐贈主要分為腦死器捐與無心跳器捐。每年腦死器捐約有一百多例，但無心跳器捐僅約十例，許多無心跳器捐案例雖符合捐贈條件，卻因器官最終無法使用而被迫放棄，癥結點在於死亡判定與司法相驗的時間落差。

李明哲說，檢調相驗的對象必須是「屍體」，但心死後器捐的操作實務上，患者無心跳後，為讓可移植器官能夠使用，醫療團隊會裝上葉克膜，維持器官的血流，而此時通報檢方相驗，檢方不認定此為「屍體」，會要求撤除葉克膜執行相驗。一旦相驗時間過長，器官品質就會受影響而無法移植，這也是無心跳器捐案例極少的原因之一。

李表示，為爭取無心跳器捐數量，衛福部與法務部去年底召開會議討論，會議中，專家們建議一旦有患者要執行無心跳器捐，醫療團隊第一時間將患者生前病史、病況等書面資料交付檢方，讓檢方做初步書審，判定是否有他殺之嫌。

若檢方認為需進一步調查，醫療團隊則放棄該患者執行無心跳器捐；若檢方認為無疑慮，院方一旦確定患者已心死，即通知檢方撤除葉克膜時間，盼讓相驗時間縮短，避免讓器官溫血期過長，影響器官品質、無法移植。該方式已取得共識，衛福部也將朝此方向修訂指引。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，已著手修訂器捐指引，主要調整指引第四條「病人為非病死或可疑為非病死者，應停止器官捐贈作業」，除明定「非病死個案」，也將導入司法相驗流程，由於部分細節仍待與專家討論，預計今年上半年完成修訂後上路。

