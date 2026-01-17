女友趴引擎蓋阻她酒駕遭甩死 告代火大：騙國民法官說不會上訴

林姓女子見張姓女伴執意酒駕，整個人趴到引擎蓋勸阻，張女開車，林女被甩飛後摔落地面而死亡。記者王宏舜／攝影 林姓女房仲2024年與同事到宜蘭遊玩，帶張姓女伴同行，張女欲酒駕，林女以肉身趴在車輛引擎蓋上勸阻，被甩飛後傷重慘死，宜蘭地院國民法官庭依傷害致死罪判張女15年徒刑。張女上訴，台灣高等法院今辯論終結，律師主張檢方原起訴殺人罪，一審突然論以傷害致死，被告防禦權未受保障，請求撤銷、發回宜院。

張女（41歲）從事冷凍麵團食品工作，與林女相識約20年，2022年開始交往並同居。林女在桃園擔任房仲，她和6、7名同事到宜蘭遊玩，也帶上伴侶。前年10月9日傍晚6點多，一行人在礁溪鄉茅埔六路一處民宿喝完酒，張女因要移車，林女反對酒駕，兩人爭執後張女坐上汽車並發動，林女則趴上引擎蓋，意圖阻止。

張女踩下油門加速駛出，期間林女雖一度掉落，然仍起身再次趴臥在引擎蓋上，持續勸阻。張女經過12次催油起步、隨即煞車，見林女仍不願自引擎蓋上下車，乾脆從宜蘭縣礁溪鄉191縣道北上車道33.6K處開始加速，以約50餘公里時速行駛約150至180餘公尺，進而煞車，林女落地，頭部重擊地面。

林女被送往陽明交通大學附設醫院急救，當晚10點1分不治。警方對張女酒測，酒測值達0.68毫克，宜蘭地檢署依殺人罪起訴。

宜蘭地院審理時，張女不爭執酒駕並導致林女死亡，但主張受酒精影響，不知道被害人當時就在引擎蓋上，她駕車再次起步後，聽到「碰」的聲音馬上停車，那時才發現林女倒在車子右前方，她無殺人及傷害犯意。

陳姓證人表示，當時他要出去買晚餐，請林女移車，結果張女就跑去開車，林女要他趕快阻止張女酒駕，他攔不住，這對情侶就起了爭執。「趴蓋」事件發生時，陳大喊「這樣危險」，張女的車窗沒有搖下來，她一直假裝要往前衝的那種動作，他以為只是想嚇林女。

宜蘭地院認為張女是從民宿遭被害人趴在引擎蓋上，駕車上路時開始著手傷害行為，同時張女也屬「開始酒醉駕車」，犯酒後不能安全駕駛罪與傷害罪，應依刑責較重的傷害致死罪處斷。張女貪杯，但喝完酒常有斷片的情形，曾有酒駕被判刑3月前科，一審認為她不符自首、情堪憫恕條件，依傷害致死罪判刑15年。

判決出爐後，張女的律師主張她應符合自首要件，但一審違反國民法官法施行細則第295條第1項第3款「關於適用法令違誤」，因此上訴。

高院今審理，告訴代理人表示本案刑事附帶民事訴訟已判決，張女至今沒有任何賠償，且當初在國民法官面前還表明「無論判決結果如何都願接受」、「坦然面對不會上訴」，結果又上訴，他無法接受。

張女律師認為，檢察官依殺人罪起訴，一審依傷害致死罪判刑，但原審並沒有將「傷害致死」做成爭點，而是審理中審判長諭知，使得被告的防禦權未受保障。律師也認為林女自己跳上車，自陷風險，且主張張女有「自首」，原判決的問題「有點多」，希望合議庭能勇於撤銷、發回。

審判長詢問張女最後有沒有什麼話要說？張女靜默良久，在與律師討論後，說出「知道我做錯了，希望能給我自新的機會，從輕量刑」。高院定3月12日宣判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康