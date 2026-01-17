彰化毗鄰三合院、透天厝接連火災 竟是恐怖情人報復

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

去年7月間彰化縣北斗鎮一處透天住宅失火，唯一嗆傷是七旬婦人，警消調查後發現是人為縱火，婦人的前男友對犯行坦承不諱。彰化地方法院審結，依犯恐嚇危害安全罪、放火燒燬現供人使用之住宅罪和未遂罪，判處應執行有期徒刑10年。

判決書指出，七旬婦與前男友曾同居，兩人之間有感情、金錢糾紛，去年6月間傷害她涉犯家暴法，7月1日恫稱「妳在家想那麼多，在家也是死路一條，要就玩大一點，就如新光三越，我不定時會到妳家巡視」等語出言恐嚇。

七旬婦搬到北斗鎮交界處鄉下三合院老家後面的連棟式透天厝，並向呂姓男子租用三合院旁一間獨立建物作為倉庫。她的前男友為洩憤，去年7月13日深夜駕駛轎車到倉庫，持打火機點火之後再到三合院虎邊縱火，導致倉庫內許多物品燒燬、三合院虎邊住宅建構和屋內家具嚴重受損。

七旬婦的前男友放火仍無法平息怒氣，明知她的住處屬連棟式透天社區集合住宅其中1棟，1棟著火即有相互彼此波及的高度或然性，7月14日下午他駕駛小貨車先衝撞透天厝1樓鐵捲門，下車走進扭曲變形鐵捲門到屋內縱火，幸好七旬婦擔心前男友來尋隙，已搬離住處，並隨時注意監視器影像，暨經鄰居告知而及時發現有異報警，警消趕到滅火，4人逃生，七旬婦查看時被嗆傷。

警方循線逮捕七旬婦的前男友，已年逾七旬，對放火燒倉庫、三合院、透天厝等始終坦承犯行，也有和解意願，但七旬婦無和解意願，她的親戚住三合院飽受驚嚇則未表示是否有意願和解。

彰化地院審酌，七旬婦的前男友短時間內兩次違反保護令犯行、手段激烈，顯示法敵對意識強烈，為一時洩憤，任憑一己衝動，多次放火地點遍及三合院、倉庫、七旬婦居處，罔顧社會公共安全並害及他人財產法益，甚而波及到與他們糾紛無關的其他被害人和鄰居，具高度危險性行為應予嚴厲譴責，兼衡他的犯罪動機、目的，暨斟酌他自述的教育程度、家庭生活、經濟狀況和被害人意見，量處如主文所示之刑。

彰化縣北斗鎮交界處一處三合院失火，消防員進入灌救。圖／民眾提供
彰化縣北斗鎮交界處一處三合院失火，消防員進入灌救。圖／民眾提供
彰化縣北斗鎮交界處的鄉下一處三合院虎邊失火，經查是恐怖情人縱火。圖／民眾提供
彰化縣北斗鎮交界處的鄉下一處三合院虎邊失火，經查是恐怖情人縱火。圖／民眾提供

透天厝 火災

延伸閱讀

抽黃金拚熱血！彰化榮華慈善會在家樂福前辦捐血抽6千元黃金活動

傑出校友捐5部iPad！彰化芳苑國中歲末聚餐抽大獎 學生羨慕喊「真好」

土洋大戰！彰化市長預期陳文賓、「花美男」黃柏瑜藍綠對決

股市破3萬點基層景氣沒跟上 華山彰化站愛心年菜缺五成

相關新聞

影／車道都是水泥！台61北向預拌混凝土車自撞側翻 恍神駕駛送醫

台61線西濱快速道路北向大園路段，今午有輛行駛內側車道的預拌混凝土車，突然向右偏離，回正後又擦撞內側護欄，車輛失控向左翻...

3男加入詐團假交易虛擬貨幣 從台北騙到高雄11人遭詐365萬元

林姓男子和兩名陳姓男子加入詐欺集團，假扮幣商在虛擬貨幣資訊交流平台刊登廣告，先後詐騙11人面交現金買泰達幣，林男被檢方查...

台東婦騎車入自家空地拒酒測合法 法院撤銷罰鍰與駕照限制

台東張女騎車返家途中，因持續打方向燈，遭警攔查並要求酒測。張女自認為違規，且員警已進入私人土地，她堅決拒測。員警依法開單...

彰化毗鄰三合院、透天厝接連火災 竟是恐怖情人報復

去年7月間彰化縣北斗鎮一處透天住宅失火，唯一嗆傷是七旬婦人，警消調查後發現是人為縱火，婦人的前男友對犯行坦承不諱。彰化地...

道路2大坑洞害他摔車休養1個月 法院判永康公所給付5萬元

郭姓男子前年8月20日晚間騎機車，行經台南永康區高速二街時，因道路地面上有兩個大坑且無任何警示，致郭摔車受傷，認區公所道...

女友頂替酒駕男友聲稱自己開車 自己酒測值更高被法辦

郭姓男子和陳姓女友去年喝完酒開車回家，在大安區與其他車輛擦撞，警方到場郭男卻推說是女友開車，陳女也配合男友說法；警方請女...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。