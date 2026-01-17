彰化毗鄰三合院、透天厝接連火災 竟是恐怖情人報復

去年7月間彰化縣北斗鎮一處透天住宅失火，唯一嗆傷是七旬婦人，警消調查後發現是人為縱火，婦人的前男友對犯行坦承不諱。彰化地方法院審結，依犯恐嚇危害安全罪、放火燒燬現供人使用之住宅罪和未遂罪，判處應執行有期徒刑10年。

判決書指出，七旬婦與前男友曾同居，兩人之間有感情、金錢糾紛，去年6月間傷害她涉犯家暴法，7月1日恫稱「妳在家想那麼多，在家也是死路一條，要就玩大一點，就如新光三越，我不定時會到妳家巡視」等語出言恐嚇。

七旬婦搬到北斗鎮交界處鄉下三合院老家後面的連棟式透天厝，並向呂姓男子租用三合院旁一間獨立建物作為倉庫。她的前男友為洩憤，去年7月13日深夜駕駛轎車到倉庫，持打火機點火之後再到三合院虎邊縱火，導致倉庫內許多物品燒燬、三合院虎邊住宅建構和屋內家具嚴重受損。

七旬婦的前男友放火仍無法平息怒氣，明知她的住處屬連棟式透天社區集合住宅其中1棟，1棟著火即有相互彼此波及的高度或然性，7月14日下午他駕駛小貨車先衝撞透天厝1樓鐵捲門，下車走進扭曲變形鐵捲門到屋內縱火，幸好七旬婦擔心前男友來尋隙，已搬離住處，並隨時注意監視器影像，暨經鄰居告知而及時發現有異報警，警消趕到滅火，4人逃生，七旬婦查看時被嗆傷。

警方循線逮捕七旬婦的前男友，已年逾七旬，對放火燒倉庫、三合院、透天厝等始終坦承犯行，也有和解意願，但七旬婦無和解意願，她的親戚住三合院飽受驚嚇則未表示是否有意願和解。