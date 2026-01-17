道路2大坑洞害他摔車休養1個月 法院判永康公所給付5萬元

郭姓男子前年8月20日晚間騎機車，行經台南永康區高速二街時，因道路地面上有兩個大坑且無任何警示，致郭摔車受傷，認區公所道路養護不當而請求國賠，一審判區公所應給付5萬餘元，公所不服上訴，卻未具體說明原判決有何違反法令內容，二審駁回上訴，不得抗告。

郭主張，永康區公所道路養護不當，害他行經此處時摔車，腳踝兩處、手肘、手臂、膝蓋擦挫傷，醫院依其傷勢建議休養1個月，因此，他向永康公所提國賠訴訟，請求醫療費、機車修復費及薪資損失共7萬元。

經新市簡易庭審理，認區公所應給付醫療費1萬250元、機車修理費計算折舊為1425元及薪資損失以20日計算為合理共4萬元，合計5萬1675元。然而，區公所不服上訴。

永康區公所主張，郭男薪資屬自行臆測未提出書面證明，不足採信，且郭男承認有超速情形也有過失，同時，郭男事後報案，現場證據可信性不足。公所認為，原審判賠金額明顯過高。

台南地院合議庭指出，本件訴訟標的金額為7萬元，應適用民法小額訴訟程序規定，非以原判決違背法令為理由，不得上訴，且上訴狀應記載上訴理由，並表明原判決所違背法令及其具體內容，始符合上訴程式。