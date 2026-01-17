聽新聞
0:00 / 0:00
影／車道都是水泥！台61北向預拌混凝土車自撞側翻 恍神駕駛送醫
台61線西濱快速道路北向大園路段，今午有輛行駛內側車道的預拌混凝土車，突然向右偏離，回正後又擦撞內側護欄，車輛失控向左翻覆，運載混凝土的攪拌筒傾倒，造成水泥滿布南向車道，陳姓駕駛酒測值為0，疑似恍神釀禍，肇事責任待釐清，現場仍再排除中，路過車輛小心。
大園警分局交通分隊小隊長徐明德說明，64歲陳姓男子今天下午駕駛預拌混凝土車行經台61線北上29.7公里處時，疑似駕駛陳男精神不濟，車身突向右偏行，陳男驚醒拉回，卻又擦撞內側護欄，車道上留下一道很長的煞車線，混凝土車最後仍因失控翻覆，造成水泥溢出佔用雙向內側車道及部分外側車道。
警方獲報到場，陳姓駕駛一度受困受傷，但意識清楚，經酒測值為0，排除酒駕可能，已送醫治療，大園警方除協助交通疏導管制，也聯絡工程單位到場，2輛大型吊車先將側翻車輛扶正，工程人員盡速清掃溢流路面的水泥，詳細肇事原因待後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言