影／車道都是水泥！台61北向預拌混凝土車自撞側翻 恍神駕駛送醫

台61線西濱快速道路北向大園路段，今午有輛行駛內側車道的預拌混凝土車，突然向右偏離，回正後又擦撞內側護欄，車輛失控向左翻覆，運載混凝土的攪拌筒傾倒，造成水泥滿布南向車道，陳姓駕駛酒測值為0，疑似恍神釀禍，肇事責任待釐清，現場仍再排除中，路過車輛小心。

大園警分局交通分隊小隊長徐明德說明，64歲陳姓男子今天下午駕駛預拌混凝土車行經台61線北上29.7公里處時，疑似駕駛陳男精神不濟，車身突向右偏行，陳男驚醒拉回，卻又擦撞內側護欄，車道上留下一道很長的煞車線，混凝土車最後仍因失控翻覆，造成水泥溢出佔用雙向內側車道及部分外側車道。

警方獲報到場，陳姓駕駛一度受困受傷，但意識清楚，經酒測值為0，排除酒駕可能，已送醫治療，大園警方除協助交通疏導管制，也聯絡工程單位到場，2輛大型吊車先將側翻車輛扶正，工程人員盡速清掃溢流路面的水泥，詳細肇事原因待後續調查釐清。

64歲陳姓駕駛疑似恍神，造成車輛向右偏行，又擦撞內側護欄失控翻覆。圖／大園警方提供

64歲陳姓男子今天下午駕駛預拌混凝土車行經台61北向29.7公里處，疑因恍神車輛向右偏行，回正後又擦撞內側護欄，隨即向左翻覆，大量水泥溢散至南向車道，造成雙向內側及部分外側車道受阻，目前事故仍在排除中。圖／取自高速公路1968

翻覆的預拌混凝土車扶正，工程人員盡速清掃地面水泥，現場目前仍在排除中。圖／取自高速公路1968