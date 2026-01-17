快訊

女友頂替酒駕男友聲稱自己開車 自己酒測值更高被法辦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

郭姓男子和陳姓女友去年喝完酒開車回家，在大安區與其他車輛擦撞，警方到場郭男卻推說是女友開車，陳女也配合男友說法；警方請女子將車開到一旁，詢問時卻發現兩人酒駕，警方依照公共危險及頂替罪移送兩人，陳女不服，認為車是警察叫她開到一旁，但法官認為她明知自己酒駕仍選擇開車，判決女子有期徒刑5月，得易科罰金緩刑2年。

大安警分局表示，去年6月，43歲郭姓男子與44歲陳姓女友，在信義區酒吧喝完酒後開車回家，卻在仁愛路及建國南路要上匝道時，與匯流車輛擦撞。

當時轄區警方趕到現場，郭男直接推說是女友開車，陳女也配合男友說法，當時警方發現郭男喝酒，但陳女沒有酒容，因此請陳女先將車輛開到一旁。

不料被擦撞車輛駕駛，提醒警方說是男方駕車，警方更發現兩人疑似喝酒，拿出酒測器要求檢測，結果發現郭男酒測值0.77，陳女更高為0.8，警方也從行車記錄器畫面，發現是郭男開車，因此依照公共危險及頂替罪嫌移送兩人。

不過陳女在台北地院審理期間一度不服，認為自己酒駕是因為警方請她將車輛開到一旁，她照辦才酒駕，但法院認為，陳女明知自己有喝酒，有自由意志可選擇不酒駕，卻仍然酒駕掩飾男友，因此裁定仍有酒駕罪行。

大安分局指出，酒駕屬高度公共危險行為，即使僅短距離移車、道路上未見人車，在飲酒後，駕駛動力交通工具而超過法定標準或有不能安全駕駛之情事，仍會構成犯罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方調查情侶到底是誰開車，並發現兩人都有喝酒。記者廖炳棋／翻攝
警方調查情侶到底是誰開車，並發現兩人都有喝酒。記者廖炳棋／翻攝

酒駕 女友 男友

