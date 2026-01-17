砂石車司機為4千元濫倒廢棄物被判1年半 聲請具保停押還被駁回

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

朱姓砂石車司機去年1月19日以4千元代價，載運磚塊、混凝土、廢木材等一般事業廢棄物至白河公所代管公有地濫倒，警方據報後會同環保局稽查人員現勘而查獲，被依涉非法清除廢棄物罪起訴，他才因違反廢清法等案定應執行3年，縮刑期滿才出獄，法官判他1年半並沒收4千元。

朱於審理時均已坦承不諱，並有環保局稽查紀錄、現場照片、路口與加油站監視器照片及車輛詳細資料等，事證明確。

據調查，朱因廢棄物清理法案件，經合法傳喚，無正當理由未到，經通緝後始為警逮捕到案，經台南地院訊問後，認他犯罪嫌疑重大，且有逃亡事實，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞等，並於去年11月26日裁定羈押。

然而，12月11日聲請具保停押，他辯稱是車子壞了才暫時傾倒於該處，他有把車子開去修理。但他聲請具保理由卻稱「砂石車也還停在路邊沒處理」，互相矛盾，合議庭認為，他所述前後不一，難予採信，駁回聲請。

台南地院指出，朱前因2次違反廢棄物清理法案件，經地院分別判處1年6月、1年4月，另因違反毒品危害防制條例案判處6月確定。經定其應執行刑3年，並於前年4月間縮刑期滿執行完畢。

惟檢察官未就朱此部分構成累犯事實及加重其刑事項，具體說明並指出證明方法，未能以累犯或依累犯規定加重其刑，但列為量刑審酌事項。

法官審酌，朱本身未領有廢棄物清除、處理許可文件，竟為一己之利，擅自進行廢棄物清除、處理工作；兼衡其素行、犯罪動機、目的、手段、本案犯行只有1次及犯後已坦承犯行並清除棄置廢棄物。法官認他犯非法清除廢棄物罪判刑1年6月，並沒收犯罪所得4千元。

台南地院審酌，朱男本身未領有廢棄物清除、處理許可文件，竟為一己之利，擅自進行廢棄物清除、處理工作，認他犯非法清除廢棄物罪判刑1年6月，並沒收犯罪所得4千元。圖／本報資料照
台南地院審酌，朱男本身未領有廢棄物清除、處理許可文件，竟為一己之利，擅自進行廢棄物清除、處理工作，認他犯非法清除廢棄物罪判刑1年6月，並沒收犯罪所得4千元。圖／本報資料照

