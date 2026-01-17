快訊

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

學測數A解答出爐！向量出題比例較高 考生點名「燒腦魔王題」：卡很久

台股淪少數人的牛市 投資人站錯隊如何解套

聽新聞
0:00 / 0:00

偷200元甜點換5.5萬罰金 新竹女偷4顆豆塔代價慘重

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹張女到烘焙店買吐司時，順手從冷藏櫃拿走4個夏威夷豆塔未結帳，店家清點發現短少報警。新竹地院審理後，認定張女行竊事證明確，審酌她有多項竊盜前科，最終依竊盜罪判處拘役55日，得易科罰金5萬5千元，並照價賠償4個夏威夷豆塔。

判決書指出，張女於去年4月30日晚間8時37分，進入新竹市一家精緻烘焙店消費，手持吐司走到開放式冰櫃前，先後多次彎腰拿取下層商品，共取走4個夏威夷豆塔，價值約200元，隨後僅在櫃檯結帳吐司便離開，騎乘機車離去。店家發現商品短少，調閱監視器後報警處理。

法官當庭勘驗監視器畫面，畫面清楚拍到張女在短短數分鐘內三度從冰櫃取物，最後只結帳吐司即離店。店長與店員證稱，案發當天夏威夷豆塔確實短少，且未被放置在其他陳列位置，與監視器畫面相互吻合。

張女在庭上否認犯行，辯稱僅購買吐司，未拿取豆塔；但在偵查中曾改口稱「有拿但又放回」，審理時又反覆否認、再改口，供詞前後矛盾，且與影像及證人證述不符，法官認為其說法屬臨訟卸責，難以採信。

法官審酌張女過去已有多次竊盜前科，仍未自我警惕再度犯案，犯後態度不佳，也未與店家和解，顯示對他人財產法益缺乏尊重，最終依竊盜罪判處拘役55日，並宣告未扣案的4個夏威夷豆塔全數沒收，無法沒收時追徵其價額。

新竹張女到烘焙店買吐司時，順手從冷藏櫃拿走4個夏威夷豆塔未結帳，店家清點發現短少報警。（圖僅示意圖）記者黃羿馨／攝影
新竹張女到烘焙店買吐司時，順手從冷藏櫃拿走4個夏威夷豆塔未結帳，店家清點發現短少報警。（圖僅示意圖）記者黃羿馨／攝影

夏威夷豆 吐司 竊盜

延伸閱讀

與國中女學生3度偷嘗禁果 新竹健身房業務下場曝光

《d設計之旅 台灣·新竹》問市 台日設計合作描繪新竹

民眾黨竹北市長布局曝光 林碩彥：3月後決定提名方向

台美關稅15%關鍵在新竹 彭啓明：若沒半導體後盾關稅恐破30%

相關新聞

與國中女學生3度偷嘗禁果 新竹健身房業務下場曝光

新竹許姓健身房業務與國中女學生小惠（化名）交往，明知對方未滿16歲仍3度發生性行為，小惠因身體不舒服就醫，整起案件才曝光...

獨／成功嶺天兵慘了！打遊戲愛睏站哨偷睡覺 慘遭302旅長親抓包

時任成功嶺營區陸軍三Ｏ二旅龍姓上兵，休假時因不眠不休玩線上遊戲，隔天回營站哨擔任哨長時精神不濟，一見查哨官查哨完畢後就盤...

偷200元甜點換5.5萬罰金 新竹女偷4顆豆塔代價慘重

新竹張女到烘焙店買吐司時，順手從冷藏櫃拿走4個夏威夷豆塔未結帳，店家清點發現短少報警。新竹地院審理後，認定張女行竊事證明...

26歲男文心路斷魂 台中交通局辯稱他酒駕…法院查真相判國賠165萬

台中26歲王姓機車騎士經文心路二段時，未及時發現前方左彎路衝出撞上燈桿喪命，其父母控訴台中市交通局標誌不明求償國賠434...

事隔3個月…21歲男又潛入同所大學女廁偷拍 判3月不准緩刑

21歲王姓男子去年3月間才因潛入台南某大學女廁，持手機偷拍隔壁女大生如廁畫面當場被逮，事隔3個月，他又再度潛入同所大學女...

退休調查官為護航新老董的「敦南案」 送iPad行賄承辦人…判決出爐

法務部調查局曹姓專員2016年間退休，轉任上市公司光寶科技處長期間，為替涉入內線交易「敦南案」的董座宋恭源關說，2021...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。