偷200元甜點換5.5萬罰金 新竹女偷4顆豆塔代價慘重

新竹張女到烘焙店買吐司時，順手從冷藏櫃拿走4個夏威夷豆塔未結帳，店家清點發現短少報警。新竹地院審理後，認定張女行竊事證明確，審酌她有多項竊盜前科，最終依竊盜罪判處拘役55日，得易科罰金5萬5千元，並照價賠償4個夏威夷豆塔。

判決書指出，張女於去年4月30日晚間8時37分，進入新竹市一家精緻烘焙店消費，手持吐司走到開放式冰櫃前，先後多次彎腰拿取下層商品，共取走4個夏威夷豆塔，價值約200元，隨後僅在櫃檯結帳吐司便離開，騎乘機車離去。店家發現商品短少，調閱監視器後報警處理。

法官當庭勘驗監視器畫面，畫面清楚拍到張女在短短數分鐘內三度從冰櫃取物，最後只結帳吐司即離店。店長與店員證稱，案發當天夏威夷豆塔確實短少，且未被放置在其他陳列位置，與監視器畫面相互吻合。

張女在庭上否認犯行，辯稱僅購買吐司，未拿取豆塔；但在偵查中曾改口稱「有拿但又放回」，審理時又反覆否認、再改口，供詞前後矛盾，且與影像及證人證述不符，法官認為其說法屬臨訟卸責，難以採信。