26歲男文心路斷魂 台中交通局辯稱他酒駕…法院查真相判國賠165萬

台中26歲王姓機車騎士經文心路二段時，未及時發現前方左彎路衝出撞上燈桿喪命，其父母控訴台中市交通局標誌不明求償國賠434萬元，交通局反控王酒駕、5度超車才出意外；法院查，王血液酒精濃度遠低於酒駕門檻，且現場標誌尺寸不符規定，判交通局國賠165萬元，可上訴。

王的父母控訴，交通局沒依規定，在左彎道路放置大型的安全方向引導標誌「輔２」，且現場標誌多被樹葉遮擋，且車道縮減前也無表示，導致兒子2023年10月6日下午1點多，騎機車從市政北三路往市政北一路方向，經文心路二段時無法即時反應前方為左彎路，不慎打滑衝出撞上燈桿死亡。

王的父母主張，交通局因公共設施設置、管理及維護上有欠缺，依喪葬、扶養費及精神撫慰經，一共提國賠求償434萬3503元。

交通局抗辯稱，現場標誌符合規則、反光清楚可見，是可供用路人正常辨識態樣，管理上無欠缺，且王男經抽血換算呼氣酒測值逾越刑法公共危險每公升0.25毫克門檻，監視器畫面也拍下王連續5次超車，有因酒精、天雨路滑及車速過快才導致，也爭執扶養服、精神撫慰金過高。

台中地院查，交通局認定案發現場是「易肇事之彎道路段」，經勘查為4車道，依道路交通標誌標線號誌設置規則第134條，應放大型尺寸，長、寬各90公分、75公分的「輔２」標誌，但交通局原有標誌長、寬僅74公分、60公分，不符大型尺寸規定。

中院認為，安全方向導引標誌「輔２」目的，是促使駕駛人減速、引導行駛方向安全，畫面顯示王一路朝前駛出車道撞擊，若有大型標誌，當能提醒即早發現彎道，可見交通局公共設施設置有欠缺；經計算扶養、精神撫慰金，認交通局應各給付王的父母各145萬7808元、185萬5473元。

中院也查，王男抽血換算呼氣酒測值僅每公升0.035毫克，遠低於0.25門檻，並無飲酒；但王時速約68公里已超速，未注意天雨路滑，本身應負擔一半責任，因此判交通局應給付王的父母各72萬8904元、92萬7737元，一共165萬6641元。

